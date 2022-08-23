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台南殺警案／狂徒變裝、換車 搭客運被逮「槍已上膛」

本報系記者／連線報導
台灣台南市殺警案林姓嫌犯，逃亡17小時後在新竹落網，遭警方逮捕。（圖：民眾提供）
台灣台南市殺警案林姓嫌犯，逃亡17小時後在新竹落網，遭警方逮捕。（圖：民眾提供）

台灣台南市21日中午(台灣時間)發生殺警奪槍案，兩警殉職，警方一路追緝，鎖定兇嫌是明德外役監逃犯林信吾，23日凌晨4時多在新竹巿區和欣客運車站埋伏，趁其下車時，一擁而上，起獲警用槍枝及彈匣兩個，內有子彈18顆等，帶回台南偵訊，23日8時半由台南巿長黃偉哲、警政署長黃明昭主持破案記者會。林嫌作案所用凶刀已找到，送驗中。

台南市21日發生殺警案，40多歲林姓兇嫌作案後逃亡快280公里，期間先搭白牌計程車到高雄，隨後轉搭和欣客運北上；據悉，林搭上客運時就遭台南警方掌握，由於客運上還有其他12名乘客，警方不敢輕舉妄動，連繫全台警方展開圍捕，等客運到新竹立刻將其壓制，並查獲搶來的警槍，且已上膛。

據悉，林男21日昨犯下殺警奪槍案，為躲避警方追捕，他先變裝清洗血跡，並將機車丟棄在安南區土城高中，先搭白牌計程車南下高雄，下車後一路避開路上監視器，由騎樓走道交流道旁的和欣客運車站買票，搭乘23日凌晨1時多的和欣客運北上。

不過，林男的行蹤已遭台南警掌握，由於他手中握有兩把警槍與彈藥，加上客運上還有12名乘客，警方擔心貿然逮捕會使林反抗，因此不動聲色通知全國警察單位，並趕赴新竹和欣客運車站埋伏。

23日晨4時多，林男在新竹下車，警政署長黃明昭與新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員已等在和欣客運新竹站，當林男一下車，大批荷槍實彈的員警一擁而上，直接將嫌犯逮捕，隨即由台南警方帶回偵辦，釐清案情。

殺警兇嫌林信吾因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，約一周前才逃出明德外役監後，竟涉嫌襲警殺死二名警員。林信吾落網後供稱，他將犯案凶刀丢在土城高中附近草叢，警方已經尋獲。

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