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台南殺警案／殉職2警奪命9秒鐘 一遭割喉奪槍 一挨轟6槍

記者黃宣翰／台南報導
台南市21日發生二名警員遭兇嫌殺害現場。（記者劉學聖／攝影）
台南市21日發生二名警員遭兇嫌殺害現場。（記者劉學聖／攝影）

台南警察局局長方仰寧23日(台灣時間)上午在記者會上表示，被捕的林嫌供稱，他原本在安南區公墓喝酒，凃明誠警員先下車以辣椒水噴林，林大怒持刀攻擊警員，稍後警員曹瑞傑開車到場，林又涉嫌持刀攻擊曹。

原本外傳兇嫌是一名陳姓男子，方仰寧說，經過調查後陳姓男子沒有證據涉案，查證後排除。

方仰寧說，林嫌在台南市犯案後，漫無目的到高雄市，再搭車到新竹市。

台南市殺警案警車行車記錄器影像，錄下過程約9秒鐘。

警方專案小組成員說，開槍者疑為林嫌，研判林嫌先涉嫌持刀殺害先下車的警員凃明誠後，再趁機奪取警槍，然後朝開車的警員曹瑞傑連續開槍，造成警車偏移衝向草堆，林嫌再持槍朝警車開槍，曹為閃避子彈才下車，林嫌隨後追上持刀砍殺。

專案小組根據9秒行車記錄器影像，得知警車到達命案現場時，凃明誠先下車與林嫌遭遇，卻遭對方涉嫌持刀割喉奪槍，曹瑞傑見狀開車衝撞兇嫌，林嫌持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。

專案小組透露，林嫌朝警車開槍後，駕駛警車的曹瑞傑被迫下車躲避，卻遭林嫌追上，林嫌再持刀砍殺警員斃命後，騎贓車逃離命案現場。

台灣近20年重大殺警案。（資料來源／聯合知識庫）
台灣近20年重大殺警案。（資料來源／聯合知識庫）

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