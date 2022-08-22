防「台灣有事」 日本擬部署千枚遠程飛彈 可打到中國

日本陸上自衛隊試射12式反艦巡弋飛彈。日本政府計畫將這種飛彈射程升級到1000公里，並擴大部署超過1000枚。(取材自日本自衛隊官網)

鑑於「台灣有事（有緊急狀況）」等情況可能發生，日本 已決定部署射程約1000公里的遠程巡弋飛彈，並考慮擴大到逾1000枚，部署地點以日本西南群島至九州一帶為主。

日本「讀賣新聞」報導，多名日本政府相關人士透露，日本打算將陸上自衛隊的「12式地對艦飛彈」射程從目前的100多公里延伸為約1000公里，可及於北韓 、中國沿岸地區。此外，也將改良為可從艦艇或戰機發射。

日本政府決定，陸基改良型飛彈部署時間將比原訂計畫提早約兩年，最快2024年度部署，將來也會運用於對地攻擊。

日本政府今年底將修訂國家安全保障戰略等國防三文件，預料將提出基於自衛目的，須擁有攻擊敵方飛彈基地等「反擊能力」主張。改良型飛彈將是「反擊能力」核心，如果要早日擁有逾1000枚遠程巡弋飛彈，有必要增加研發飛彈的企業生產線。

日本防衛省考慮創設支援相關企業設備投資的制度，將在2023年度預算概算要求列入相關經費。報導說，本月稍早眾院議長裴洛西訪台引發中國軍演，解放軍五枚飛彈首度落入沖繩縣附近海域，讓日本這項飛彈計畫獲得額外助力。

日本政府打算擁有大量遠程巡弋飛彈，主要是因為相較於中國擁有強大飛彈攻擊能力，美日與中方差距甚大。日本至今的方針是不擁有「敵基地攻擊能力」，因此未部署可以對地攻擊的中長程飛彈。

美國1987年與前蘇聯簽署中程核武條約，禁止開發射程介於500至5500公里的陸射彈道飛彈 和巡弋飛彈，此條約直到2019年8月才失效。美國正在開發，但尚未擁有。

五角大廈指出，中國擁有射程涵蓋日本的陸射型中程彈道飛彈約1900枚、巡弋飛彈約300枚。

北韓也部署射程涵蓋日本的彈道飛彈數百枚。中國和北韓還正在研發可改變飛行路線、難以攔截的極音速飛彈。日本自衛隊若只以反飛彈系統攔截，將難以因應。