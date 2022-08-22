印州州長侯康安訪台 會見蔡英文、半導體商

美國印第安納州州長侯康安(右)率團訪台，台灣外交部北美司司長徐佑典(左)於機場歡迎。(圖：台外交部提供)

印第安納州 州長侯康安(Eric Holcomb)於8月21日至24日率領經貿及學術代表團訪台；侯康安是自新冠疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，對此，台外交部表示誠摯歡迎。台灣本周仍將接待幾批外國國會議員。

台外交部表示，侯康安及訪問團成員訪台期間將晉見蔡英文總統、接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會相關政府機關及半導體廠商代表；侯康安另將簽署及見證多項促進台灣及印第安納州的經貿及科技產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。

台外交部表示，印第安納州與台灣頗具淵源，不但是台灣在美國締結的第一個姊妹州，印第安納州知名學府如普度大學、聖母大學及印第安納大學在台灣也有諸多校友，雙方學術及人文互動密切。這是侯康安州長首次訪台，相信此次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

英國金融時報(FT)21日報導，又一個美國國會議員代表團將於本周末訪台，這是數周內第三個美國國會代表團訪台。另外，日本執政自民黨古屋圭司率領的兩黨國會議員代表團也於22日訪台，

報導指出，北京 以軍事威脅和制裁行動回應美國聯邦眾議院議長裴洛西 本月上旬訪問台灣，並正將這種雙管齊下措施擴大至任何外國高層政治人物訪台，考驗著各國政府冒險與中國鬧翻的意願。

在裴洛西訪台之前一周，一個日本代表團於7月27日訪問台北，並未引起中國的嚴厲反應，但在裴洛西離台後不久，一名立陶宛副部長訪問台北，北京對她實施制裁。當另一個美國國會議員代表團上周來台訪問，中國宣布了另一輪軍事演習。

台灣今年已接待了來自無邦交國家的14個國會或政府代表團，包括19名美國國會議員在內。自2016年蔡英文政府上台以來，已有58名美國國會議員訪台，而且在這段期間每年訪台人數增加一倍。

中歐和東歐的國會議員和政府官員也成為訪台常客，他們對與中國經濟交往的好處感到失望，並對北京的嚴厲政治要求展開反擊。下周立陶宛在台北成立代表處時，預計會有另一個立陶宛代表團訪台，而一個加拿大國會議員團體和兩支德國議會代表團也計畫於10月訪台。