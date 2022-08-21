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新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

打疫苗了嗎？新冠疫苗、治療將不再免費 擬由保險業者定價

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府將調整新冠疫苗付費機制，改由醫療保險或接種人負擔。圖為紐約市大中央車站的疫苗注射站招牌。(Getty Images)
拜登政府將調整新冠疫苗付費機制，改由醫療保險或接種人負擔。圖為紐約市大中央車站的疫苗注射站招牌。(Getty Images)

全美民眾免費接種新冠疫苗的福利可能結束，華爾街日報報導，拜登政府考慮調整新冠疫苗付費機制，聯邦政府不再承擔疫苗及治療開銷，價格、給付範圍將轉由醫療保險業者決定，如此轉變代表未來幾年裡，業者有機會創造更多銷售業績，消費者荷包負擔恐怕則要加重。

報導指出，衛生部訂於8月30日召開討論會，邀集與新冠病毒治療有關的藥廠、藥局等產業代表以及各州衛生主管機關，共同研商。

從川普政府到拜登政府，聯邦機關一直希望把新冠疫苗與治療的開銷，從政府全面埋單的作法逐漸改成民眾自行付費。美國確診案例持續下降，解封之後各種活動陸續恢復，疫情紓困經費則越來越少，主管官員已經開始研擬如何將疫苗與新冠藥品花費轉由民眾承擔。

衛生部發言人說，新冠病毒治療藥品及新冠疫苗改成商業市場的付費機制，過渡時期恐怕要花上好幾個月。月底舉行的會議裡，與會官員及業者代表將討論費用報銷(reimbursement)、給付範圍等問題，以及民眾如何取得新冠疫苗、無保民眾如何或得新冠治療藥物等。

主管準備及應變計畫的衛生部助理部長唐妮·歐康納(Dawn O'Connell)說：「我們原本就知道，在某一個時間點，我們就必須轉為商業市場機制，如今我們已經接近那個時間了。」她說：「我們不想透過發布命令來完成此事。」

3000萬無保者 如何治療成難題

華爾街日報分析，付費機制轉變面臨的挑戰包括，如何讓全美3000萬沒有健保的民眾也能取得新冠疫苗及治療藥品。疫情期間，聯邦政府負責採購新冠疫苗及治療新冠病毒的藥物，免費提供給美國民眾使用。

製藥廠商組織「美國藥廠公會」(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA)資深副主席安妮‧皮瑞契特(Anne McDonald Pritchett)說，關於費用報銷、民眾可以公平取得疫苗及藥品以及發放配送等層面，都有問題需要解決。

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