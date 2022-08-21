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開學季將至 部分大學備戰猴痘

編譯孫梁／綜合20日電

各大學過去兩年的秋天開學季主要是防範新冠病毒，今年變成防範猴痘。猴痘迄今主要在男同性戀群體中傳播，但也通過皮膚傳染，無論是何種性取向和性別。

大學是年輕人密切聚集的地方，學生之間會有性關係和各類私密行為，因此猴痘在大學的傳播比任何地方都快。在疫苗供應不足的情況下，加強對學生的教育成為降低猴痘傳播的關鍵，賓州、新澤西和德拉瓦州的大學都在制定新學年的入學指南，以供學生參考。

天普(Temple)大學醫務室主任卓健(Thomas Trojian)說，學生相互間分享很多東西，因此校園肯定會出現猴痘，但他認為不必然比其他地方傳播得更快。

從猴痘兩個月前爆發到8月17日，賓州報告猴痘感染362例，新州367例，德拉瓦州10例。大學生的猴痘資料庫尚未建立，但全國許多學校報告出現了猴痘，包括賓州州立大學、西徹斯特(West Chester)大學、喬治華盛頓大學、美利堅大學和奧斯汀德州大學等。

雖然猴痘目前沒有致人死亡，但會導致痛苦與病變，並可能加深人們對LGBTQ群體的歧視與污名化，部分學生領袖表示，歧視與污名化比自己染病都更令人擔憂。天普大學學生會會長說：「許多人擔心的不是猴痘病毒本身，而是對同性戀感到恐懼的道德恐慌。」

賓州州大的性與性別多元化中心的一名打工學生說，他的同學就對同性戀群體感到羞恥，至於病毒產生的人身安全問題，倒是沒有聽到太多的擔憂。

學生領袖表示，希望校方在應對猴痘上與新冠病毒類似，同時也要看到兩者的不同。部分學校通過網路和電郵發布公告，要求學生多加注意。部分學校希望提供更多疫苗，但目前的疫苗數量有限，連費城衛生局得到的疫苗都遠低於預期。

賓州州大的主校區8月底有4萬多名學生返校，校方屆時將公布猴痘預防指南。一名住在校外的主校區學生17日報告出現猴痘陽性，但沒有其他師生感染的報告，校方在與州府衛生部門合作，以加強檢測和疫苗接種。

賓州大學表示，新生入學後，他們為學生提供的所有衛生訊息都發布在網上。德拉瓦大學在學生入校前夕，專門闢出猴痘訊息網頁。卓克索(Drexel)大學表示，校內衛生室可做猴痘檢測，疫苗到位後可進行接種。

新州羅格斯大學發布公告，建議學生如懷疑感染，應及時與醫生聯繫，因為校方現在沒有疫苗，無法提供治療。

猴痘 疫苗 賓州

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