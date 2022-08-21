四州37人爆大腸桿菌 22人都吃過溫蒂漢堡生菜
聯邦疾病防治中心(CDC)19日表示，速食連鎖餐廳「溫蒂漢堡」(Wendy's) 餐點中的蘿美生菜(romaine lettuce)可能與在中西部幾州快速擴散的大腸桿菌病例相關，這波感染目前至少37人出現症狀，10人住院治療。
CDC指出，目前尚未確認造成這波大腸桿菌疫情的確切食物來源，但大多數通報病例在症狀出現當周曾經食用夾有蘿美生菜的「溫蒂漢堡」餐；26名受訪的案例中，共22人曾在密西根州、俄亥俄州或賓州的「溫蒂漢堡」用餐。
目前共37人出現相關症狀，11人未受訪，無出現死亡案例。
CDC與「溫蒂漢堡」公司表示漢堡使用的生菜與沙拉品項使用的生菜不同。
「溫蒂漢堡」針對此事發布聲明：「我們全力配合公衛當局針對中西部幾個州所通報區域性大腸桿菌疫情的調查，雖然CDC尚未確認疫情爆發的特定食物源頭，我們會採取預防措施，撤下該區域餐廳餐點中的生菜。」
衛生官員表示，民眾沒有必要特意避開溫蒂漢堡的餐點或因此不買蘿美生菜，「現在還沒有證據指出雜貨店販賣的蘿美生菜，或者其他餐廳或家中使用的蘿美生菜與這次疫情有關。」
截至17日，密西根州、俄亥俄州共29人出現大腸桿菌相關症狀，到了19日又新增至少八個病例。俄亥俄州共通報19例，密西根州通報15例，其中三個病患出現溶血性尿毒症候群(Hemolytic Uremic Syndrome, HUS)；另外在賓州通報兩例，印第安納州通報一例。
根據CDC的資訊，大腸桿菌通常在人類或動物的腸道內生存，病例可能因為食用直接或間接被糞便汙染的食物而感染，症狀包括痙攣、腹瀉與嘔吐，通常在病菌進入體內三到四天後出現；大部分病例五至七天內不需治療即可康復，但仍鼓勵民眾出現症狀時聯繫相關單位。
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