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紐約市「豪華旅館」收容6000名無證客 全美民眾看法兩極

編譯潘勛／綜合20日電
由德州送到紐約市的無證移民，在曼哈頓中城巴士總站下車，圖為警察在場維持秩序。(路透)
由德州送到紐約市的無證移民，在曼哈頓中城巴士總站下車，圖為警察在場維持秩序。(路透)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)打算提供紐約市曼哈頓的中城豪華旅館客房，收容6000名無證移民，對此全美民眾看法兩極，有人認為，只要客房空出，目前情勢窘迫，供無證客容身無不可；另些人則表示，紐約市最好把錢用在教無證客工作之流的事，別讓非法移民無端享用市民稅金。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，德州州長亞伯特幾周前把近6000名偷渡進入德州的無證客，開始用巴士送到紐約市；亞伯特指出，這是為了抗議拜登政府處理邊境危機無能失當，讓別的城市也體驗收無證客的各項公共負擔與支出。

紐約郵報則報導，亞當斯市長正設法找出近6000間旅館客房，安置那批無證客，他批評亞伯特「舉止駭人」，利用這批無證移民當政治卒子，炮製危機。

紐約市民乃至全美民眾，對紐約市的做法見解分歧不一。佛州民眾傑佛在曼哈頓第八大道的Row NYC豪華酒店外受訪表示，目前情況窘迫，只要客房能夠取用，有何不可？先有容身之處，再找其他安置機構。

但住紐約市已久的法蘭克認為，這個點子荒謬絕倫，他曉得紐約想讓各色人等都有容身之處，但不如教無證客工作，或做些別的，別讓市民稅金被平白享用。

來自伊利諾州的遊客克里斯說，有些租屋人為繳出房租而煞費苦心，現在卻眼睜睜看著稅金被用在收容無證客，箇中滋味他能夠領會；他認為把無證客送到別地才對，其實最好是設法管好邊界，找別的方案收容無證客，不然長期下來怎麼辦？無證客要住豪華酒店多久？

紐約全市房租高漲，遊民增多；房地產公司Douglas Elliman指出，曼哈頓區7月房租中位數在4150元，同比去年漲了約1000元，而且在6月，紐約市每晚有大約5萬無家遊民住收容所；克里斯指出，政府應把錢先用在照顧本市遊民，再去想怎麼處理無證客。

辛辛那提市民安娜布利特卻認為，美國應致力於變成願幫他人的國家，鑒於當前租金昂貴，紐約市的做法不盡公平沒錯，而且紐約市長久以來是移民進入美國的入口，歷史久遠，各國人民都能在此找到歸屬。

紐約市移民事務局局長卡斯楚(中)在曼哈頓中城巴士總站歡迎德州來的無證移民。(路透...
紐約市移民事務局局長卡斯楚(中)在曼哈頓中城巴士總站歡迎德州來的無證移民。(路透)

無證客 紐約市 非法移民

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