從「夢想生」到「新大赦」 善待無證移民就是仁慈？

德州為凸顯無證移民帶來的邊界危機，用巴士把無證移民送到華府。(路透)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)為了凸顯非法移民 不斷湧入德州，最近不斷將無證移民送往紐約及民主黨主政大城。這樣的惡作劇行徑固然「不好」，卻足以讓人重新思考一件在政治對話過程中常常被遺忘的事：好(nice) 和仁慈(kind) 是有區別的。

紐約郵報(New York Post)分析指出，紐約市長亞當斯(Eric Adams)抱怨艾伯特「拿無辜的人當作製造危機的政治棋子」。這的確是一場危機，但危機製造者並不是艾伯特。

從雷根的大赦到歐巴馬對所謂的「夢想生」的半大赦，再到拜登 實際上的「新大赦」，美國的邊境政治幾十年來都在「當好人、做好事」。

拜登政府上周結束了「留在墨西哥」政策，確保成千上萬非法移民永不被驅逐出境，只被吸收到現有移民人口中。對非法進入美國的貧困和弱勢群體採取寬鬆措施似乎是在「做好事」，但從長遠來看，這麼做並不「仁慈」。

因為，我們對非法移民過度容忍，已造成美國長期存在「永久農奴人口」，他們實際上沒有合法權利，也幾乎沒有希望發展出可持續經濟。這些人若和本地出生者做同樣工作，收入往往只能拿到一半多。這個永久的下層階級成員被迫從事困難危險的勞動工作，而且只能拿到低工資。

經濟學研究顯示，低工資移民可能會透過降低某些商品和服務價格，提高本地出生工人的實際工資；然而低工資移民卻會降低其他新移民的實際工資。非法移民因為害怕報警，更容易受到犯罪(例如性交易)影響，還可能被迫承受中美洲犯罪集團滲透美國城市的沉重負擔、遭受各種經濟剝削和成為刑事受害者。即使他們認為自己在美國的無證移民處境比在其本國好，但這樣一個充滿恐嚇和剝削的生存環境，絕非仁慈。

美國人民的利益理當在華府價值體系中位居最高位置；而且長期來看，國家利益理當會讓潛在移民受益。我們不必為了優先考慮美國經濟政治文化利益而心懷惡意或殘忍，最重要的是，我們實施的移民政策應該是以謹慎的慈善態度，來對待難民和尋求庇護者以及那些因貧困和危險而被迫背井離鄉的普通窮人群體。讓所有人民都在穩定有序、公開透明且同時保護公民和非公民的法治系統下，獲得最好的服務。

艾伯特的雜耍表演是「不好」，卻有可能成就一些真正的好事。因為，我們當前的移民實務和拒絕控制邊界，才是真正的「不仁慈」。政策不強制執行或許看來很慷慨，卻是基於純粹的政治利益，犧牲了美國人民和潛在移民的需求。