我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基(Olena Zelenska)7月登上了「時尚雜誌」(Vogue)封面，不只引來此舉是否將「戰爭浪漫化」的討論，連她「坐姿不夠女性化」也遭批評；結果，從基輔當地女性居民到斯洛伐克司法部長，紛紛效法歐倫娜的坐姿、拍下照片、貼到社群網站，以示支持。

烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭...
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。許多女性開始在社群媒體使用#SitLikeAGirl 的標籤，擺出和歐倫娜一樣的坐姿，挑戰女性刻板印象。（取自推特）

歐倫娜的一系列照片，出自美國知名肖像攝影師安妮‧萊柏維茲(Annie Leibovitz)的手筆。其中一張是歐倫娜穿著捲起袖子的襯衫和褲裝，坐在大理石台階上，手肘靠在膝蓋上，雙腿沒有併攏。

30歲的基輔居民波琳娜·卡拉巴赫(Polina Karabach)一邊瀏覽著大量網路批評一邊說：「(他們說)女生要坐有坐相(Sit like a girl)、第一夫人這樣坐不恰當、女性坐成這樣不恰當。」

但卡拉巴赫認為，歐倫娜在雜誌上出現傳遞了一個重要信息：即使烏克蘭人很疲累，但他們「仍然堅強」。因此，當眾多批評集中在第一夫人的外表時，她很吃驚。

卡拉巴赫指出，當烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)出現在媒體上時，很少有人批評他，那些針對他妻子的強烈反彈，「顯然是認為女性和歐倫娜應該更謙卑才對」。

為此，許多女性開始在社群媒體使用#SitLikeAGirl 的話題標籤，擺出和歐倫娜在雜誌上出現的坐姿，挑戰女性刻板印象。支持者來自各行各業，有士兵、警察、藝術家、歌手；斯洛伐克司法部長瑪麗亞．科里科娃(MáriaKolíková)本周也如法炮製。

在倫敦為國際特赦組織工作的烏克蘭活動家沃許契維斯卡(Valeriia Voshchevska)表示，這樣的反應令人驚嘆，凸顯「烏克蘭的公民社會力量」足以與俄羅斯相抗衡，「真是太好了」。

沃許契維斯卡說，這一刻對烏克蘭女性來說很重要，因為人們不僅看到和聽到烏克蘭的一名女性正在引領這個國家，他們還看到烏克蘭女性在關鍵時刻面對外界批評和刻板印象，為自己挺身而出。

回到基輔，卡拉巴赫在她自己的公寓裡重現了歐倫娜的坐姿，並由她的丈夫尤里·卡拉巴赫 (Yuriy Karabach) 拍下照片。她說：「我認為我們應該停止關注這件事並開始關注重要的事，例如，盡你所能地在戰爭中支持烏克蘭。」

烏克蘭 社群網站 澤倫斯基

上一則

快更新 蘋果出現安全漏洞 iPhone、iPad、Mac恐全面被駭

下一則

「陽光帶」物價今年漲10% 2大原因成「通膨震央」

延伸閱讀

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場
避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐
籲國際速應對俄核勒索 澤倫斯基：世界正處核災邊緣

籲國際速應對俄核勒索 澤倫斯基：世界正處核災邊緣
印尼總統透露習近平、普亭將赴G20峰會 將創許多「第一次」

印尼總統透露習近平、普亭將赴G20峰會 將創許多「第一次」

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了