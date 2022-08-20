雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

烏克蘭 第一夫人歐倫娜·澤倫斯基 (Olena Zelenska)7月登上了「時尚雜誌」(Vogue)封面，不只引來此舉是否將「戰爭浪漫化」的討論，連她「坐姿不夠女性化」也遭批評；結果，從基輔當地女性居民到斯洛伐克司法部長，紛紛效法歐倫娜的坐姿、拍下照片、貼到社群網站 ，以示支持。

烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。許多女性開始在社群媒體使用#SitLikeAGirl 的標籤，擺出和歐倫娜一樣的坐姿，挑戰女性刻板印象。（取自推特）

歐倫娜的一系列照片，出自美國知名肖像攝影師安妮‧萊柏維茲(Annie Leibovitz)的手筆。其中一張是歐倫娜穿著捲起袖子的襯衫和褲裝，坐在大理石台階上，手肘靠在膝蓋上，雙腿沒有併攏。

30歲的基輔居民波琳娜·卡拉巴赫(Polina Karabach)一邊瀏覽著大量網路批評一邊說：「(他們說)女生要坐有坐相(Sit like a girl)、第一夫人這樣坐不恰當、女性坐成這樣不恰當。」

但卡拉巴赫認為，歐倫娜在雜誌上出現傳遞了一個重要信息：即使烏克蘭人很疲累，但他們「仍然堅強」。因此，當眾多批評集中在第一夫人的外表時，她很吃驚。

卡拉巴赫指出，當烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)出現在媒體上時，很少有人批評他，那些針對他妻子的強烈反彈，「顯然是認為女性和歐倫娜應該更謙卑才對」。

為此，許多女性開始在社群媒體使用#SitLikeAGirl 的話題標籤，擺出和歐倫娜在雜誌上出現的坐姿，挑戰女性刻板印象。支持者來自各行各業，有士兵、警察、藝術家、歌手；斯洛伐克司法部長瑪麗亞．科里科娃(MáriaKolíková)本周也如法炮製。

在倫敦為國際特赦組織工作的烏克蘭活動家沃許契維斯卡(Valeriia Voshchevska)表示，這樣的反應令人驚嘆，凸顯「烏克蘭的公民社會力量」足以與俄羅斯相抗衡，「真是太好了」。

沃許契維斯卡說，這一刻對烏克蘭女性來說很重要，因為人們不僅看到和聽到烏克蘭的一名女性正在引領這個國家，他們還看到烏克蘭女性在關鍵時刻面對外界批評和刻板印象，為自己挺身而出。

回到基輔，卡拉巴赫在她自己的公寓裡重現了歐倫娜的坐姿，並由她的丈夫尤里·卡拉巴赫 (Yuriy Karabach) 拍下照片。她說：「我認為我們應該停止關注這件事並開始關注重要的事，例如，盡你所能地在戰爭中支持烏克蘭。」