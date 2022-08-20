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全球首座月經博物館 落腳台北菜市場

編譯郭宣含／綜合19日電
台北月經博物館「小紅帽」的創辦人林薇，致力推動月經教育。記者潘乃欣／攝影
台北月經博物館「小紅帽」的創辦人林薇，致力推動月經教育。記者潘乃欣／攝影

在非營利組織「小紅帽」(With Red)一群熱情青年的推動下，歷經三年籌備與半年裝修後，全球第一座月經博物館「小紅厝」終於在台灣台北市的一座菜市場裡誕生，將致力對抗月經貧窮、消除月經汙名。

小紅厝由舊屋改造，外觀紅、白兩色交雜，行經市場時頗為搶眼，選址在此是希望傳達月經為稀鬆平常的事情，一如逛市場一樣日常，闔家皆宜且免費參觀；小紅厝是目前全球唯一一座實體月經博物館，是台灣和全球月經平權的重大里程碑。

根據小紅帽的YouTube介紹，小紅厝「以身體為題，以月經為名」，設有來自全球藝術家的特展、月經常設展，偶爾還會舉辦教育工作坊、沙龍講座，以及與廟宇聯名的幸運小物；此外，館內也會提供子宮與生理構造的講解，讓參觀民眾追本溯源，認識自己的第一個家。

根據小紅帽YouTube的資訊欄，小紅帽由台灣青年女子林薇創辦，其為台灣首個對抗月經貧窮與月經不平等的非營利組織，其在台灣推動月經教育與月經友善環境，提倡月經平權，並與台北霞海城隍廟合作，一起扭轉婦女經期不能參與祭祀等迷思。

小紅帽指出，該團隊也舉辦過非營利組織婦女地位委員會會議(NGOCSW)的論壇，在月經議題上不遺餘力，使其2021年獲得英國黛安娜人道主義獎，創下台灣首例。

林薇接受Hive Life雜誌訪問時表示，她參考自身成長經驗，以及在荷蘭難民危機當志工時，目睹月經貧窮的負面影響，因此產生創立小紅厝的靈感；小紅帽也有長期協助計畫，包括提供面臨月經貧窮的青少女個人衛生用品直到18歲，並定期探訪他們協助的對象。

台北市副市長黃珊珊19日在其臉書發文推廣月經博物館，稱其是性平教育先驅博物館；她表示：「信仰與性平教育的結合，真的很令人開心，時代真的改變了。」

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