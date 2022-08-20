維吉尼亞軍校老照片曝霸凌？ 25年前首位女生：沒有，但受煎熬

25年前維吉尼亞軍校首招女學生時，梅根‧史密斯遭學長霸凌的照片，曾傳遍全球。（取自推特／華郵攝影）

全國歷史最悠久的國立維吉尼亞軍校經傳出，1997年首次招收女學生時，四名身材魁梧的學長曾霸凌30名新鮮人學妹之一的梅根 ‧史密斯(Megan Smith)，相形瘦弱女子被彪形大漢包圍的照片被拍下來，傳遍全球，象徵軍校要接受女生進入行伍有多煎熬、不習慣。

華盛頓郵報19日報導，因維吉尼亞軍校激烈反對招收女生，1997年全案曾一路上訴到聯邦最高法院，最後軍校才容許女生入學，同年8月20日讓30名女性成為大一新鮮人。

時年17歲的梅根名列其中之一；她們跟其他男學員一樣，要熬過號稱「地獄周」的新兵訓練，梅根不慎迷路，走到一塊可俯瞰兵營訓練場的走廊空地，四名高年級學長突然包圍住她，他們身材都比梅根高約一個頭，其中一人血盆大口全開對她吼叫，另一人似乎如此生氣，以至於眉毛以上的額部出現一條皺紋；他們朝她大喊，妳幹嘛脫離所屬的F連，跑來全男性的G連？

這次火爆對話持續約一分鐘，但遭華郵 記者拍到，傳遍全球，象徵維吉尼亞軍校要接受女生有多困難。

時過25年，照片主角的梅根表示，很多人看到照片，或許會認為她像羽毛被拔光的雞，嚇壞了，但當時她並沒有；照片經常被斷章取義，用來證明女生被騷擾，但實則不然，男女新生被高年級叫罵的機會平等，新訓項目就是要考驗新生。

但她承認，女生受到的煎熬，不因地獄周或者大一結束就休止；大學四年都遇到男生抗拒及厭女情結；有時自己及其他女生都會捫心自問，為什麼來讀維吉尼亞軍校、自找苦吃？

華郵報導，維吉尼亞州 方2021年下令調查發現，過了20幾年，女生讀維吉尼亞軍校仍遭逢敵意； 即便校方今年9月準備慶祝男女合校25周年，致力於讓校園對新入伍女兵更友善，都是如此。

州方調查之後發現，軍校容忍種族、性別歧視文化；校方為了改善，已首度聘請多元認同軍官；去年1650名新生就讀該軍校，女性已占14%。但去年軍校任命凱西‧梅瑞狄斯(Kasey Meredith)出任校內首位女性團級指揮官，但很多在校生跑到匿名社群媒體發文嘲笑，說梅瑞狄斯是因政治因素才獲任，是「政治噱頭」。