美中俄3強會面？習近平、普亭將出席G20峰會

印尼總統佐科威18日受訪證實，中國國家主席習近平(中)、俄羅斯總統普亭(右)都將出席11月在印尼舉行的G20峰會。若美國總統拜登(左)也出席，拜習可能舉行首度面對面會談。(美聯社、路透)

消息人士指出，中國國家主席習近平 可能9月出訪中亞國家烏茲別克，參加今年由該國承辦上海合作組織峰會，並與俄羅斯總統普亭 等領袖會面；另外，印尼總統佐科威(Joko Widodo)日前表示，習、普二人打算出席今年由該國承辦的20國集團(G20)峰會；預料美國總統拜登 也會參加，可能出現三國元首同台較勁場面。

習可能9月出席上合峰會 會晤普亭

華爾街日報19日引述上海合作組織峰會籌備人士報導，習近平辦公室本周暗示他可能親自出席9月15日至16日舉行的這項峰會，期間與普亭、巴基斯坦、印度和土耳其等國領袖舉行雙邊會談。

知情人士說，習近平是在中方威脅、警告，都無法阻止美國國會眾院議長裴洛西訪台後，臨時改為親自出席上合峰會；中國領導層擔心中美在台灣問題上的緊張局勢加劇，可能導致意外的軍事衝突。

有關報導也引述中方官員說，若訪問成行，凸顯習近平的目標，與這些非美國盟友的國家建立更緊密安全關係，對抗西方圍堵、遏制中國。

上合組織國家的外交官員日前表示，估計習近平將參加峰會，但仍未決定親自或是透過視訊出席。

中國外交部、俄羅斯、烏茲別克和上合組織都未回應華爾街日報的報導內容。

若習近平親自出席上合組織峰會，將是他2020年1月訪問緬甸之後首次外訪。在此期間因新冠疫情全球大流行，習近平都只以視訊出席國際活動。

習與普亭在會上的會面最受關注，兩人上次面對面會晤是在今年2月俄羅斯進攻烏克蘭前夕，普亭藉出席北京冬奧與習磋商，中國一直未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，普亭最近也力斥裴洛西訪台。

美中俄在G20峰會互動 最受關注

另外習、普二人也計畫出席11月15日至16在印尼峇厘島舉行的20國集團(G20)峰會，預料拜登也會參加，有線電視新聞網(CNN)稱此為一場攤牌(showdown)，是兩大陣營的較勁。

佐科威18日接受彭博新聞專訪時首次證實，「習近平會來。普亭總統也告訴我他會來」。

拜登方面，儘管白宮尚未正式宣布他是否參加，但官員們預計他將出席。

華爾街日報曾引述消息人士報導，中美雙方正籌畫在G20及稍後在泰國曼谷舉行的亞太經合會議(APEC)期間，讓習近平與拜登面對面會晤。

自裴洛西訪問台灣後，北京與華府的緊張關係近幾周進一步惡化；中國不但增加了在台灣周遭海域的軍事演習，同時關閉某些與美國溝通渠道；外界關注兩國元首的面對面會談，能否緩和台海局勢。

但對於普亭，拜登曾聲稱應該將俄羅斯逐出G20，更認為印尼應邀請烏克蘭總統澤倫斯基出席，拜、普會自然不會出現；美中俄在G20峰會期間的互動，肯定比峰會本身更受關注。