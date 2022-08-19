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籲共和黨要歡迎移民 馬斯克：「遠離人們臥室」才能贏

編譯盧炯燊／綜合18日電
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克警告共和黨人，若想要在選舉中獲勝，就須「遠離人們的臥室」，同時對移民有同情心。(路透)
世界首富、特斯拉電動車執行長馬斯克警告共和黨人，若想要在選舉中獲勝，就須「遠離人們的臥室」，同時對移民有同情心。(路透)

世界首富、特斯拉(Tesla)電動車及太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)警告共和黨人，若想要在選舉中獲勝，就必須「遠離人們的臥室」(stay out of people's bedrooms)，更必須對移民有同情心。

馬斯克是應國會眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)的邀請，16日在懷俄明州出席共和黨主要金主的晚宴並發表演說，晚宴由金主之一、Silver Eagle Beverages集團的首席執行官那烏(John Nau)主持。

麥卡錫的選區是加州貝克斯菲爾德(Bakersfield)，也是太空探索科技公司總部所在。

目前各方仍在猜度馬斯克所說「遠離人們的臥室」是什麼意思，但相信是警告共和黨不要過多介入國民的生活，包括墮胎權、同性婚姻以及在學校教授和性向有關的LGBTQ問題等。

馬斯克在演講中指出，民主黨成功的關鍵是「遠離人們的錢包」，也就是說不會過多地打國民財富的主意，例如加稅等。

在晚宴上，當被問及共和黨人應該做些什麼來贏得選民支持時，馬斯克表示，他們應更加歡迎移民，因為移民對充滿活力的經濟至關重要。

51歲的馬斯克在南非出生，他在晚寔上說自己選擇美國，就是因為機會。

在晚宴前，馬斯克發推文說，「明確地說，我支持共和黨的左翼和民主黨的右翼！」此前他是民主黨的支持者，並投票給民主黨人，但今年初，他在國會選區特別選舉中首次投票給德州共和黨人科羅瑞斯(Mayra Flores) 。馬斯克的舉動顯示他對兩黨態度開始有變。

此外，馬斯克更多次高調表示支持佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis) 競逐共和黨總統選舉提名，而不會支持前總統川普重返白宮，指他執政時「太搞三搞四」(too much drama)。

川普則回嗆馬斯克及他的電動車企業，指馬斯克曾到白宮乞求補貼維持他的電動車項目，又指若非有這些補貼，馬斯克根本一文不值。

馬斯克 共和黨 民主黨

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