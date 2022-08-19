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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

專搶亞裔女 沙加緬度2男被控仇恨罪

編譯柯立偉／綜合18日電
加州首府沙加緬度4月至5月間發生一系列針對亞裔婦女的搶劫犯罪，一名身分未公布的17歲未成年男子與20歲的麥考克蘭(Latravion Mccockran)涉重嫌。圖為示意圖。（圖片來自Pexels）
加州首府沙加緬度4月至5月間發生一系列針對亞裔婦女的搶劫犯罪，一名身分未公布的17歲未成年男子與20歲的麥考克蘭(Latravion Mccockran)涉重嫌。圖為示意圖。（圖片來自Pexels）

加州首府沙加緬度(Sacramento)4月至5月間發生一系列針對亞裔婦女的搶劫犯罪，一名身分未公布的17歲未成年男子與20歲的麥考克蘭(Latravion Mccockran)涉重嫌；兩人分別於6月15日及22日被警方在柏克萊(Berkeley)與沙加緬度逮捕後；檢察官近日偵結起訴，除搶劫罪外，還因為嫌疑人針對亞裔犯案而加控仇恨犯罪

加州警方指出，兩名嫌犯瞄準士德頓大道(Stockton Boulevard)沿路的購物中心，只要有亞裔婦女走出就立即鎖定，並搶走身上財物，警方估計搶劫所得包含高達數千件珠寶首飾、現金與各式各樣的個人財物。

警方進一步透露，6月15日在柏克萊抓到涉案的17歲未成年男子時，也在他同行友人的車上搜到非法持有的槍械，因此目前這名17歲未成年男子被警方指控搶劫、仇恨、非法持槍等三項罪名，截至17日仍被拘留中；至於麥考克蘭則因付不出5萬元的保釋金，目前也被拘留。

沙加緬度警方說：「隨著案件調查深入，我們愈加確信這些搶劫行為與種族背景密切相關」，因此檢察官才在本周向法院起訴時加控了仇恨犯罪，顯見即便新冠疫情趨緩，確診隔離、社交距離等防疫措施也幾乎全面取消，但針對亞裔的仇恨犯罪仍然沒有減緩的跡象。

反亞太裔仇恨犯罪倡議團體Stop AAPI Hate 9日在舊金山遊行，市議員麥德誠(Matt Dorsey)當日亦到場聲援，並表示：「我們必須竭盡所能停止任何針對亞裔民眾的犯罪形式，達成此一目標最簡便的方式便是震懾嫌犯，發出強有力的警告：我們必會將他們繩之以法。」

亞裔 仇恨犯罪 加州

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