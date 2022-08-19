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28華人喪命「史上最慘」石泉城大屠殺 將拍成電影

記者顏伶如／綜合報導
1885年發生的「石泉城大屠殺」將拍成電影，當時至少28名華人礦工遭到殺害。(Getty Images)
1885年發生的「石泉城大屠殺」將拍成電影，當時至少28名華人礦工遭到殺害。(Getty Images)

1885年間，白人礦工歧視中國苦力，華人礦工領取較低工資引發勞資爭議，最終在前懷俄明州釀成暴動，至少28名華人遭殺害；相隔百餘年後，石泉城大屠殺將改編拍成電影，女主角由模特兒出身的33歲泰國瑞典混血女星普莉亞倫德柏格(Praya Lundberg)擔綱。

當年9月2日發生懷俄明領地石泉城大屠殺(Rock Springs massacre)事件，除了至少28名華工喪命外，另有15人受傷，共計75棟華人住宅遭到暴徒洗劫並放火燒毀，成為美國歷史上華人移民遭受種族歧視而死傷最慘重的事件。

19世紀末期，美國西部出現白人與華工之間的關係緊張，白人礦工認為華工領取較低工資，連帶影響白人礦工原本的薪資價碼。1882年排華法案(Chinese Exclusion Act)禁止華工繼續移民美國。

1885年9月2日，位於升格成懷俄明州之前的懷俄明領地石泉城(Rock Springs)，種族關係緊張導致華工遭到白人礦工屠殺。根據記載，暴亂結束時至少28名華工死亡，15人受傷，華人住宅共計75間遭到暴徒持槍、刀、斧頭、棍棒洗劫並放火燒毀，累計約有15萬元財產損失，換算現在幣值約數百萬元。另有資料則顯示，華工及華人移民死亡人數恐在40人至50人之間。

寮泰裔導演薩努邦(V. Vansay Zanubon)籌拍中的新片「鐵道鬼魂」(Ghosts of the Railroad)，故事架構便來自石泉城大屠殺，預計今年底在科羅拉多州開鏡。薩努邦將擔任編劇兼導演，在當年的歷史故事裡添加虛構情節。

普莉亞倫德柏格將飾演名為「潔德」(Jade)的女主角，穿越時空回到1800年代，發現自家房子的地點就是當年華工遭到大屠殺的案發現場。

薩努邦對媒體表示，普莉亞倫德柏格是女主角的完美人選，因為她不但戲演得好，「也是一個很好的人」。

他表示，自己跟普莉亞倫德柏格分別在人生旅程裡的不同時間點，橫越大半個地球來到美國好萊塢闖天下，如今有機會合作拍電影，是一段非常奇妙的因緣，能夠透過影片闡述對於美國歷史有貢獻的亞裔移民曾經遭受的創傷。

華人 移民 懷俄明州

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