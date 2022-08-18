美新登月火箭現身 8/29試飛升空 預計2年後載人繞月

美國太空總署的新登月火箭SLS於17日登上佛州的發射台，預定29日升空試飛，兩年後載人繞月，2025年載人登月，首度試飛將只載三個假人，身帶各種感應器。(美聯社)

美國太空總署98公尺登月火箭SLS於16日深夜現身，十小時後在佛羅里達州 的卡納維爾角發射台坐定位，預定29日升空試飛，兩年後載人繞行月球，2025年載人登月，重啟美國的登月任務。

首度試飛將只載三個假人，身帶各種感應器，測量輻射與震度。升空後將繞月兩周，預定六周內返回地球，在太平洋降落。

這是太空總署以阿波羅妹妹阿提米斯(Artemis)命名的登月計畫的第一次月球行，2025年將載人登月，比十幾年前預定的日期晚很多。阿提米斯計畫在太空梭停飛後就提出，延宕多年，預算 也多出好幾十億元。

新火箭已三度站上發射台。4月倒數計秒測試因燃料外洩及設備問題而叫停，火箭運回廠房修理；6月再度站台演習發射，情況稍有改善。

昨晚再度出廠，引起太空總署不少年輕員工好奇的眼光，因為50年前載人登月的火箭發射升空時，他們都還沒出生。廠房到發射台四哩路，火箭走了十小時，黎明時才掛定位置。

新火箭名為「太空發射系統」(Space Launch System，簡稱SLS)，比50年前阿波羅計畫的土星5號火箭短了12公尺，但性能更佳。新的登月火箭有核心主段，外加兩座助推器，類似太空梭掛載的推進器。

署長納爾遜說，SLS看起來很復古，彷彿回到土星5號時代，其實是「全新、截然不同、高度精密也更加精密的火箭暨太空飛行器。」

阿波羅計畫時代，從1969年到1972年共24名太空人 飛抵月球，其中12人踏上月球；太空總署說，阿提米斯計畫將有更多元背景及長期投入的太空團隊，新火箭才要試飛，根據奈爾遜的說法，「這只是起步」。