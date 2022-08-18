太空衣出狀況 俄國太空人緊急返回國際太空站

俄羅斯太空人、「遠征67」計畫指揮官阿爾捷米耶夫17日執行太空漫步任務期間太空衣電池出現問題，被迫返回國際太空站密封艙，提前結束原定近七小時的太空漫步。(美聯社)

俄羅斯太空人 、「遠征67」 (Expedition 67)計畫指揮官阿爾捷米耶夫(Oleg Artemyev) 17日執行太空漫步任務時因太空衣電池出現問題，在莫斯科任務控制中心(Moscow Mission Control)發出多次指令要求其停止工作，立即返回國際太空站(International Space Station)密封艙後，他提前結束了原定近七小時的太空漫步。

美國太空總署(NASA)官方直播時表示阿爾捷米耶夫狀況良好無危險，根據直播期間的評論消息，其太空衣的電池問題導致電壓波動。

地面控制中心人員向阿爾捷米耶夫發出多次警告，要他返回密封艙，阿爾捷米耶夫回到太空站前最後一次接到的電訊指示：「放下一切工作，立刻返回。」幾分鐘後他重新進入太空站，將太空衣掛上連接電源。

雖然阿爾捷米耶夫並未陷入任何立即的危險，但太空衣若完全失去電力，他將與地面控制中心，以及另一名一同執行太空漫步任務的太空人馬特維耶夫(Denis Matveev)失聯。

阿爾捷米耶夫、馬特維耶夫本次被派遣到太空站外繼續進行歐洲機械手臂(European Robotic Arm)設備的安裝工作，被召回太空站以前，他們已成功安裝兩台攝影 機，並取下部分零件。

國際太空站太空人經常需要到艙外太空漫步，執行維修、科學實驗與其他任務，約20年前開始至今已進行250多次太空漫步，任務通常能順利進行。

此次任務為阿爾捷米耶夫的第七次太空漫步，馬特維耶夫的第三次太空漫步，兩人皆穿著俄國製的海鷹(Orlan)太空衣；國際太空站另有美國製的太空衣(Extravehicular Mobility Unit，EMU)。

兩款太空衣皆設計成完全獨立的設備，供應空氣可讓太空人呼吸數小時，並配有通訊設備及空氣流通系統。