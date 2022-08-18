我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

世界少棒賽開幕 中華小將首戰義大利 僑胞熱烈喝采

特約記者廖華傑／威廉波特報導
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

2022年威廉波特少棒聯盟世界大賽(Little League World Series)17日上午開幕，來自20個國家及地區聯盟球隊齊聚一堂，台北市福林國小少棒隊化身的中華少棒代表隊代表亞太區參賽，選手們在章子健總教練帶領下，帶著大面中華民國國旗進場，向世界介紹台灣，也獲得現場球迷及僑胞熱烈歡迎與喝采，期許與世界各地的冠軍隊伍相互交流切磋球技，用棒球與世界做朋友。

2022年適逢世界少棒聯盟(Little League International)成立75周年，開幕現場湧進滿場球迷，少棒聯盟除了擴大邀請隊伍至20隊外，今年也特別邀請洋基隊傳奇球星Mariano Rivera前來給小球星們打氣鼓勵，開幕儀式也省去了冗長的致詞，將舞台完全交給選手們，由各隊派一名選手出來開球，讓鎂光燈都聚焦在這260位選手身上，把球場留給小將，表達了聯盟對小選手們的尊重。

 8月11日所有球隊報到後，世界少棒聯盟也妥善規畫小選手們的食衣住行育樂的需求，讓小選手們頻頻稱讚，其中樂天桃猿的育成部主管沈鈺傑的兒子沈立宸也在球隊裡。沈立宸表示非常開心參與盛會，聯盟也安排很多好吃好喝好玩的，還能游泳、玩遊戲機，讓人驚喜。率領球隊在亞太賽中以1:0戰勝南韓隊的投手廖芫豎則表示，能夠跟各國冠軍隊比賽讓他覺得很興奮，非常期待首場與義大利的交手，希望能夠獲勝，也期許自己比賽時有好表現。

中華隊總教練章子健表示，球隊一開始就是以打進威廉波特世界賽為目標，一路上小將們展現極佳的拚勁，從台北市代表權選拔，與東園國小激戰六局，雙方互有領先的情況下，福林隊最後擊出再見兩分全壘打取得台北市代表權之後，他就看見了這群小選手堅韌的鬥志，最後一路過關斬將，取得全國賽冠軍，再進軍南韓亞太區選拔賽，終於獲得進軍威廉波特世界大賽的資格。章子健說，期許這群選手在明天的賽場上享受比賽，把緊張感化成興奮，在球場上好好發揮。

台北市福林國小棒球隊成立30多年，今年是首次站上威廉波特球場，球隊不僅由校長李嗣蕙帶領公務團成員隨行照顧球員，還吸引了已畢業的學長家長吳憶菁不遠千里飛到威廉波特，就是要為這群努力的小選手們加油。中華少棒代表隊美東時間18日下午1時首戰將對上歐非區代表隊義大利少棒。

來自台北福林國小的中華少棒隊教練及球員合影，他們18日將首戰義大利隊。(特約記者...
來自台北福林國小的中華少棒隊教練及球員合影，他們18日將首戰義大利隊。(特約記者廖華傑／攝影)
2022世界少棒賽17日於賓州南威廉波特開幕。 (特約記者廖華傑／攝影)
2022世界少棒賽17日於賓州南威廉波特開幕。 (特約記者廖華傑／攝影)

來源：特約記者廖華傑／攝影

威廉 波特 義大利

上一則

美新登月火箭現身 8/29試飛升空 預計2年後載人繞月

下一則

北戴河會議結束 「改革開放」路線初勝

延伸閱讀

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采
威廉波特世界少棒賽 加勒比海庫拉索2：0開門紅

威廉波特世界少棒賽 加勒比海庫拉索2：0開門紅
旅歐華人與留學生親歷通膨：能源漲價 憂冬季到來

旅歐華人與留學生親歷通膨：能源漲價 憂冬季到來
場邊人語：指戰更換 勝利而還

場邊人語：指戰更換 勝利而還

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
眾院議長裴洛西(中)與其夫(左)、其子小保羅(右)。(Getty Images資料照)

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

2022-08-11 09:42

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片