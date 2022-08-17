美西南部棉花乾枯 40%收成面積泡湯 價格將漲

大旱來襲，農民特別擔心會影響農作物。圖為今年7月拍攝的德州棉花田。（美聯社）

美國西南部棉花農今春播種的種植，由於受到嚴重乾旱影響而枯萎，數百萬英畝的棉花田被迫宣告放棄，本季棉花收成將創下十多年來最低紀錄，棉花價格也將因此大漲。

美國農作預測專家估計，棉花農今年播種共計1250萬英畝的棉花田，但乾旱衝擊將讓其中逾40%面積收成泡湯，本季棉花收成將創下1865年至1877年之間「美國重建時期」(Reconstruction)以來新低紀錄。

1868年時，每英畝生產棉花數量還不到現在的五分之一，不過當時的棉花市場也比現在小。

向來交易最為熱絡的12月棉花期貨，16日價格已是連續第六天上漲，以每磅1.169元收盤。棉花期貨上周大漲13%，創下2011年3月以來單周最大漲幅，當時價格逼近每磅2.141元的最高紀錄。

棉花是今年稍早便出現價格上漲的商品之一。如同其他原物料商品一樣，某些對沖基金與投機客( speculators)紛紛進軍期貨市場，以便疏解通貨膨脹帶來的投資 壓力。

棉花也與汽油價 格一路走高產生關係，因為以石油 為材料的纖維如彈性人造纖維(spandex)、聚酯纖維(polyester)與尼龍(nylon)，價格都因油價上漲而變貴。就在這些人造纖維價格走高的同時，羊毛、棉花等天然纖維的市場需求量因此增加，價格也跟著水漲船高。

棉花期貨在今年5月初一度達到尖峰，每磅價格超過1.50元，但後來價格開始走低；俄烏戰爭開打後，當汽油價格終於回穩之際，棉花期貨價格幾乎對半砍，投機客則從農產品期貨市場套利退出，不再操作與通膨有關的交易。

西南部近來發生嚴重乾旱，棉花田受到嚴重衝擊，棉花出現新一波漲價趨勢。棉花價格如今已與汽油價格脫勾；由於民眾擔憂經濟開始衰退，市場使用量開始趨緩，使得油價近來連續走下坡。

美國農業部上周縮減國內棉花收成的估計，收成量降至1260萬標準包(bales)，每包重量約480磅；這個估計數字比去年減少大約28%，是2009年棉花欠收以來另一次收成慘淡的紀錄。