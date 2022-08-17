美東北部多城開始限水 農民叫苦連天：像傷口上灑鹽

東北部去年面臨歷史性暴雨，今夏卻面臨極端乾旱，地表乾裂，雖偶有暴風雨，但雨水卻未流進地面，農民叫苦連天，盼求穩定降雨；許多城市開始限制非必要戶外用水，羅德島州 建議全州限水，而麻州 多市則強制限水。

美聯社報導，東北部供水量低或乾旱，許多城市開始限制戶外用水，同時多地消防局積極熄滅野火，土地乾燥也害農作物長不好。

根據國家氣象局(NWS)麻州辦公室，羅德島州普羅登斯(Providence)降雨量不到半吋，創下歷來降雨量第三低的7月；波士頓則以六分之一吋的降雨量，寫下該市歷來第四乾燥的7月。

羅德島州州長16日發布全州乾旱指南，並建議節約用水；麻州霍平山水庫(Hoppin Hill Reservoir)北區缺水乾燥，當地被迫實施限水，麻州多市也宣布強制限水，規定一周可用水的天數。

緬因州官員表示，該州從2020年開始陸續出現乾旱，偶爾會有改善。

賓州州立大學氣候學者曼恩(Michael Mann)表示，東北部夏季乾旱逐漸變成趨勢，這肯定是受到氣候變遷 的影響，而且因為暖化讓大氣可挾帶更多水氣，短時間暴雨等極端降雨事件會更頻繁，不穩定降雨會進一步惡化乾燥天氣。

新英格蘭多數地區都面臨乾旱，美國乾旱監測局(U.S. Drought Monitor)11日公布新地圖，說明麻州東部地區和羅德島州東南部地區面臨的乾旱已超越嚴重等級，達到極端乾旱。

新澤西州部分地區、紐約市一路到緬因州海岸線，至少都出現中度乾旱；乾旱情況也深入東北部內陸，再到新罕布夏州、佛蒙特州甚至西至紐約州安大略湖。

農民哀號遍野，他們不僅要對抗高通膨導致肥料、殺蟲劑等成本攀升，現在又要對抗乾旱，一名農民稱「這簡直就是在傷口上灑鹽。」

佛蒙特州農民坎普(Brian Kemp)表示，農業早已面臨重重挑戰，氣候變遷讓情況難上加難。

乾旱不僅衝擊東北部農地，也席捲全美人口稠密區，而且尚不知何時能緩解；東北部乾旱照看似西南部沙漠，東北部許多大河水量降至新低，波士頓區的查爾斯河(Charles River)甚至完全乾涸，當地民眾可以直接徒步走過。