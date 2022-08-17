我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

美東北部多城開始限水 農民叫苦連天：像傷口上灑鹽

編譯郭宣含／綜合16日電

東北部去年面臨歷史性暴雨，今夏卻面臨極端乾旱，地表乾裂，雖偶有暴風雨，但雨水卻未流進地面，農民叫苦連天，盼求穩定降雨；許多城市開始限制非必要戶外用水，羅德島州建議全州限水，而麻州多市則強制限水。

美聯社報導，東北部供水量低或乾旱，許多城市開始限制戶外用水，同時多地消防局積極熄滅野火，土地乾燥也害農作物長不好。

根據國家氣象局(NWS)麻州辦公室，羅德島州普羅登斯(Providence)降雨量不到半吋，創下歷來降雨量第三低的7月；波士頓則以六分之一吋的降雨量，寫下該市歷來第四乾燥的7月。

羅德島州州長16日發布全州乾旱指南，並建議節約用水；麻州霍平山水庫(Hoppin Hill Reservoir)北區缺水乾燥，當地被迫實施限水，麻州多市也宣布強制限水，規定一周可用水的天數。

緬因州官員表示，該州從2020年開始陸續出現乾旱，偶爾會有改善。

賓州州立大學氣候學者曼恩(Michael Mann)表示，東北部夏季乾旱逐漸變成趨勢，這肯定是受到氣候變遷的影響，而且因為暖化讓大氣可挾帶更多水氣，短時間暴雨等極端降雨事件會更頻繁，不穩定降雨會進一步惡化乾燥天氣。

新英格蘭多數地區都面臨乾旱，美國乾旱監測局(U.S. Drought Monitor)11日公布新地圖，說明麻州東部地區和羅德島州東南部地區面臨的乾旱已超越嚴重等級，達到極端乾旱。

新澤西州部分地區、紐約市一路到緬因州海岸線，至少都出現中度乾旱；乾旱情況也深入東北部內陸，再到新罕布夏州、佛蒙特州甚至西至紐約州安大略湖。

農民哀號遍野，他們不僅要對抗高通膨導致肥料、殺蟲劑等成本攀升，現在又要對抗乾旱，一名農民稱「這簡直就是在傷口上灑鹽。」

佛蒙特州農民坎普(Brian Kemp)表示，農業早已面臨重重挑戰，氣候變遷讓情況難上加難。

乾旱不僅衝擊東北部農地，也席捲全美人口稠密區，而且尚不知何時能緩解；東北部乾旱照看似西南部沙漠，東北部許多大河水量降至新低，波士頓區的查爾斯河(Charles River)甚至完全乾涸，當地民眾可以直接徒步走過。

麻州 羅德島州 氣候變遷

上一則

中國遭遇60年「最旱熱浪」長江流域缺電 工廠停工6天

下一則

美西南部棉花乾枯 40%收成面積泡湯 價格將漲

延伸閱讀

發電大省四川全省工業「限電停產」 全因過度依賴水電

發電大省四川全省工業「限電停產」 全因過度依賴水電
西南大乾旱 科羅拉多河水位新低 限水衝擊農業

西南大乾旱 科羅拉多河水位新低 限水衝擊農業
麻州女戀上殭屍娃娃「執意結婚」還撿一群鬼娃娃當小孩

麻州女戀上殭屍娃娃「執意結婚」還撿一群鬼娃娃當小孩
歐洲大旱解渴無期 萊茵河快不能行船 農作歉收重創經濟

歐洲大旱解渴無期 萊茵河快不能行船 農作歉收重創經濟

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞