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猶他缺水 聖喬治市成長最快 都會發展卻堪憂

編譯潘勛／綜合16日電
美國西部大旱，聯邦政府打算祭出限用科羅拉多河的命令，期待這條水脈永續。猶他州聖喬治市城市大興土木之中，但唯一水源維琴河遇到西部1200年一遇大乾旱，水位下降中，想引科羅拉多河水緩不濟急。（Getty Images）
美國西部大旱，聯邦政府打算祭出限用科羅拉多河的命令，期待這條水脈永續。猶他州聖喬治市城市大興土木之中，但唯一水源維琴河遇到西部1200年一遇大乾旱，水位下降中，想引科羅拉多河水緩不濟急。（Getty Images）

猶他州聖喬治市是全美成長最快的都會區，壯麗景貌吸引大批退休人士及遠距工作者前來，目前約18萬居民人數估計到2050年會翻倍，城市大興土木之中，但唯一水源維琴河(Virgin River)遇到西部1200年一遇大乾旱，水位下降中，想引科羅拉多河水緩不濟急，另遭其他州及鄰近社區反對，都市成長堪虞。

華盛頓郵報16日報導，聖喬治市位處華盛頓郡(Washington County)，在拉斯維加斯西北車程二小時之處，也是猶他州最熱、最乾旱一隅，以往出名的原因在它是錫安國家公園(Zion National Park)的門戶，但目前人口成長是全國最快；水源成為市方最頭痛問題。

猶他州官員指出，聖喬治市再過十年用水需求就會大於供應量；該市本計畫由水量日減的科羅拉多河引水，但遭遇其他州反對，又遠水難解近渴，故已採取新的用水限制、興建新的蓄水庫，另向州方申請鑽井許可，由遠處村鎮底下取水，小城鎮等地主當然反對，唯恐聖喬治市的飛速成長，將危及他們愈形減少的地下水資源。

自歐洲移民開拓大西部以來，用水爭執就已出現，但從未如現今之大；都市勃興，卻遭逢氣候變遷讓長達20年的乾旱問題加劇。供水給4000萬民眾所用的科羅拉多河目前水量如此吃緊，聯邦政府已下令沿河各州制定計畫，減少取用每年約三分之一的河水量，猶他州也在其中，讓本地區的主事人員爭著確保自己能取得的用水量。

缺水已讓猶他、科羅拉多兩州城鎮完全停止建設；華盛頓郡水資源保護區主管蘭斯多姆(Zach Renstrom)打算鑽18口深水井，他表示聖喬治市不在考量範圍內，至少目前如此。

蘭斯多姆指出，深水井引發疑慮，理直氣壯，州法要求他的單位初步測試，就要證明深水井不會影響較淺的地下含水層。

聖喬治市以北的華盛頓郡村鎮區一些居民認為，鑽深水井的構想，既對目前供水造成威脅，又象徵不受歡迎的都市開發步步進逼。

聖喬治市長蜜雪兒‧藍道(Michele Randall)指出，市區成長之快叫人暈眩，水問題讓她夜不成眠。

猶他州 氣候變遷 退休

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