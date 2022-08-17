中國遭遇60年「最旱熱浪」長江流域缺電 工廠停工6天

中國正遭受著近60年來最嚴重熱浪，迫使不少工廠必須暫時停工。（Getty Images)

罕見的乾旱燠熱天氣導致長江流域缺電，半導體和太陽能板重鎮四川省下令工廠停工六天，富士康和英特爾等知名廠商都受到影響；四川也是鋰礦重要產地，停工六天可能推高電動車電池原料價格。

中國正遭遇60年來最嚴重熱浪 襲擊，幾十個大都市氣溫上衝攝氏40度(華氏104度)，冷氣大開，供電壓力也大增，偏偏河流水位低，發電量也不足。三峽水壩發電廠水位僅135公尺(約443呎)，比前四年此時平均低了40%。

人口8400萬的四川省，緊急通知21都市當中的19個，15到20日停工六天，讓民宅有足夠的電可用。政府網站說，8月7日開始的熱浪，已嚴重到「60年來最極端」的地步，而平均雨量卻比往年少51%。四川日報說，供電情況也面臨「最嚴重、最極端」的時刻。

江蘇、安徽和浙江也呼籲業者和民間盡量節約用電，有些地區下令冷氣不得低於攝氏26度(華氏78.8度)，三樓以下電梯不停，強迫節電。

氣象局說，長三角雨量較往年此時少了40%，安徽、江蘇等地高溫 40度，甚至更高。水資源部已把長江中下游地區51座大水庫列為救旱儲水庫，確保江水長流。

第一財經全球新聞網說，旱災襲擊六省64萬4667公頃農田，範圍包括四川、湖北和江西，83萬人用水受到波及。未來十天將持續高溫少雨；報導指出，在熱浪衝擊下，重慶有七條河流和一座水庫已經乾涸。

重慶市消防車載水到鄉間，讓人民有水可用，並澆灌重要作物。

新華社報導，重慶的旱災影響60萬人、3萬6700公頃農田；湖北災情也不輕，部分農田甚至本季作物全毀。

貴州赤水丹霞大瀑布旅遊區也因水位太低而關閉。

財政部 和水資源部特別籌措2億元人民幣(2950萬美元)基金，供八省和一自治區實施節水、引水救旱措施。

燠熱天氣也導致農作物產量減少，益增通膨壓力。國家統計局15日說，很多地方受高溫影響，新鮮蔬果價格年漲率達12.9%，遠高於往年同期。