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推動保障墮胎權 白宮報告：強迫女性懷孕 男性也受影響

編譯柯立偉／綜合16日電
拜登政府有意立法，將男性角色導入墮胎議題。圖為抗議最高法院廢墮胎權裁決的人群中，也有不少男性。(路透)
拜登政府有意立法，將男性角色導入墮胎議題。圖為抗議最高法院廢墮胎權裁決的人群中，也有不少男性。(路透)

堪薩斯州選民2日否決了是否針對墮胎議題修法的公投，為拜登政府穩步推動保障墮胎權利注入強心針；路透報導，白宮消息人士透露，政府正在努力贏得選民對墮胎議題的關注，希望可成為11月期中選舉攻防的焦點，同時還有意立法，將男性角色導入墮胎議題，向選民說明強迫婦女懷孕所隱藏的社會成本。

據報導，白宮正在編纂一份關於強迫女性懷孕會對女性本身以及男性可能造成的影響的研究報告；這份報告指出，女性被迫懷孕除了必須支付每年平均超過9000元的育兒費用外，自身的產前護理、分娩與產後恢復的費用對於經濟條件不佳的家庭是非常深重的負擔。

而且懷孕不只是女性的事，報告特別針對男性說明了女性被迫懷孕可能對他們造成的影響，希望讓男性思考禁止自己的女兒、堂表姊妹、姪女等親眷墮胎，對家庭可能造成的效應，以及這類干預生育選擇權的禁制是否有其必要性。

喬治城大學全國暨全球公衛法學研究所(Georgetown University's Institute for National and Global Health Law)主任高斯汀(Lawrence Gostin)說：「白宮真的很努力在宣傳『禁止墮胎』可能造成的問題，希望這個議題可以成為期中選舉中選民關注的焦點之一，特別是郊區女性的立場，將可能左右民主黨的年底選情。」

除此之外，白宮也試圖在立法層面以聯邦法規限制各州限制墮胎的立法進程；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，聯邦法律優先於州法在各州適用，因此緊急醫療與分娩法(EMTALA)與聯邦食品藥物暨化妝品法(FDCA)可為「每位有墮胎需求的婦女」提供法律基礎，各州不可禁止FDA核准的墮胎藥物，更不可限制婦女透過聯邦管道尋求墮胎資源。

墮胎 白宮 期中選舉

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