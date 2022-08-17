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助聽器免處方 每副約省2800元…專家憂延誤治療

記者張聲肇／綜合報導
FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具處方。(美聯社)
FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具處方。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人均可在普通藥房或上網購買，不必醫師開具處方；不過這項新措施引發專家憂慮，擔心民眾聽力喪失不去治療，可能導致認知能力減退，甚至患老人憂鬱症

因為助聽器價格昂貴，聯邦健保又不支付或補助，財力不夠的人不敢輕易購買，FDA這個新決策大受消費者歡迎；聯邦官員估計，開放助聽器市場可讓民眾選購助聽器時，每副省下約2800元。

10月起，輕度或中度喪失聽力的人可上網或到店家選購助聽器，不必經過醫院檢查和醫師開具處方。食藥局估計，全美聽力有問題的人約有3000萬，但僅五分之一求醫。

目前每付助聽器最便宜在好市多1400元可購得，最高4700元，包括到聽力專家診所檢查。新規定等於擴大市場、引發競爭，打破少數幾家製造商壟斷局面，也可能促進更多創新又更便宜的產品問世。

約翰霍普金斯大學公衛學院聽力專家瑞德(Nicholas Reed)說，「新規定可能大幅改變市場。會有哪些新產品，我們不知道，也許會看到全新方式運作的助聽器」。

新規定60天後生效。事實上，業界人士說，助聽器廠商大致都備有新產品，隨時可上市，不過需要一點時間更新產品標誌與包裝，以便符合新規定的要求。

食藥局長卡利夫說，喪失聽力對數百萬美國人的日常溝通、社交互動、整體健康和生活品質造成深遠的衝擊，更是全球一大問題。

聽力減退與喪失通常和認知能力減退、憂鬱症、社會孤立、以及老年人其他健康問題有關，配戴助聽器難免予人「老邁」的聯想。有些專業人士擔心，不經過專家逐步驗定聽力問題，配對適合的助聽器，固然對他們的生意有影響，對病患恐怕也不是好事。

但美國聽力喪失協會會長芭芭拉‧凱利(Barbara Kelley)認為，聽力專業的市場不會消失，擴大助聽器市場規模，反而會讓許多成年人提早注意自己的聽力問題，驗聽專業界該感到興奮才對。

FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具...
FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具處方。(Getty Images)

藥局 憂鬱症 FDA

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