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第一夫人確診 症狀輕微隔離中 拜登檢測陰性

記者顏伶如／綜合報導
白宮16日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(右)新冠病毒檢測結果呈陽性，出現輕微症狀。圖為她8日與拜登總統(左)回到白宮。(Getty Images)
白宮16日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(右)新冠病毒檢測結果呈陽性，出現輕微症狀。圖為她8日與拜登總統(左)回到白宮。(Getty Images)

白宮16日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，出現輕微症狀。拜登總統先前確診，如今病毒檢測結果持續為陰性，為求慎重起見，未來十天在室內都會戴口罩。

拜登總統伉儷從8月10日以來一直都在南卡羅來納州度假，71歲的吉兒‧拜登15日身體不適。拜登伉儷同樣都接種兩劑輝瑞(Pfizer)疫苗，也打了兩劑補強針。醫師為吉兒‧拜登開立輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid，她將在度假小屋隔離至少五天。

第一夫人辦公室新聞聯絡主任伊莉莎白‧亞歷山大(Elizabeth Alexander)發表聲明說，曾與吉兒‧拜登有過近距離接觸的對象均已接獲通知。

聲明中說，吉兒‧拜登目前住在南卡羅來納州一處私人住所，接下來會等到兩次病毒檢測都為陰性之後才回家。

白宮表示，拜登總統16日早晨接受病毒檢測結果顯示陰性；白宮表示，拜登16日返回華府，簽署國會剛通過的對抗氣候變遷及健保改革重大法案，然後將回德拉瓦州威明頓(Wilmington)的住家。拜登8月7日確診，已經康復。

白宮聲明指出，由於拜登總統曾與第一夫人有過近距離接觸，根據疾病防治中心(CDC)指南，接下來十天他在室內，以及與他人近距離接觸時都會戴口罩。

吉兒‧拜登原訂本周稍後的行程已經取消。

白宮16日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(右)新冠病毒檢測結果呈陽性，出現輕微症狀。圖...
白宮16日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(右)新冠病毒檢測結果呈陽性，出現輕微症狀。圖為她14日在南卡度假地騎腳踏車。(Getty Images)

拜登 檢測 白宮

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