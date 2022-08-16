阿富汗掌權「恐怖重現」美國會無意追究撤軍失敗

由於神學士不允許女生上學，使得像圖中的學齡女生只能在清真寺裡學習古蘭經，她們不知道何時才能重返學校。（Getty Images)

美軍無人機7月31日在阿富汗 獵殺凱達組織頭目薩瓦里(Ayman al-Zawahri)，為美國去年8月31日撤軍阿富汗一年來的唯一亮點，同時也證明撤軍的失敗。

神學士 時隔20年重新掌權，治下的阿富汗與20年前沒有兩樣：婦女權利被剝奪，年輕女性被禁止上學，少數宗教群體受到壓迫，凱達組織頭目繼續藏身阿國而不懼被捕；外交政策分析人士認為，美國把阿富汗交給神學士犯下歷史錯誤。

由於神學士不允許女生上學，使得像圖中的學齡女生只能在清真寺裡學習古蘭經，她們不知道何時才能重返學校。（美聯社)

觀察人士指出，阿富汗過去一年的直線下墜令人震驚但毫不奇怪，再度上台的神學士在殘暴、歧視以及無法或不願與恐怖主義畫清界線上，與第一次掌權期間極為相似。如今他們試圖振興阿富汗經濟，但與當年一樣對西方世界關上大門。

曾在國防部任職的美國企業研究所學者魯賓(Michael Rubin)說：「神學士的統治既不神秘也不驚奇，而是頑固不化的野蠻和意識形態，雖然他們承諾今後的政策與過去不同，但其實從沒改變。唯一真正驚奇的是，國會沒有興趣追究撤軍失敗的責任。」

魯賓強烈批評阿富汗撤軍和政府高官缺乏問責制，拜登 政府的撤軍計畫是遵循前總統川普的撤軍協議，但川普政府達成的撤軍協議是基於神學士做出了承諾，包括切斷與凱達組織的所有聯繫，和不允許阿富汗重新成為恐怖分子的庇護所。

獵殺薩瓦里是美國情報部門和軍方的成功，但薩瓦里顯然在喀布爾設有行動基地，美國為何信任神學士，以及神學士的長期統治對美國安全有何影響，都引發質疑與深思。

國會議員和外交界認為，美國將阿富汗交還給神學士是歷史錯誤，神學士轉眼就違反保證婦女基本權利和女孩上學的承諾，但造成的後果和影響遠在阿富汗之外，美國撤出阿富汗可能改變莫斯科和北京的決策思考。

魯賓說：「拜登希望結束戰爭，但如何結束很重要，他的團隊可能希望人們忘掉撤軍的一頁，但撤軍暴露出的弱點在華盛頓以外不會被遺忘，如今數百萬烏克蘭人付出了代價，千百萬台灣人可能即將付出代價。」

聯合國阿富汗援助團最近公布報告指出，神學士接管政權以來，阿國的公民自由和公共安全狀況急劇惡化，報告說：「經歷了20年武裝衝突後，所有阿富汗人仍無法期待過和平重建的生活。我們觀察到，儘管撤軍以來的安全局勢有所改善，但阿國民眾的人權仍被剝奪，尤其是婦女和女童。」

聯合國的統計顯示，在美軍撤軍一年後，阿富汗的平民傷亡超過2100人，主要是伊斯蘭國(IS)對宗教和少數族裔的恐怖攻擊造成的。

華盛頓時報報導，阿富汗的迅速潰敗似乎驗證一個論點：美國將阿富汗轉型為民主國家和反恐夥伴的努力注定會失敗。美軍中央司令部指揮官麥肯齊(Kenneth McKenzie)在撤軍期間曾明確表示：「我不相信阿富汗無法治理，但我相信阿富汗無法用強加給它的西方模式治理。」

麥肯齊說：「我們在阿富汗迷失了方向，沒有做我們要做的重要事，即防止凱達組織和IS重聚力量攻擊我們。實現這一目標顯然需要一支阿富汗軍隊的幫助，但我們在阿富汗20年期間，遠超出最初的目標與使命。」