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阿富汗神學士慶收復政權1年 閱兵喊「美國去死」

編譯陳韻涵／綜合15日電
支持阿富汗神學士政府的民眾，上街慶祝從美國手中取回政權滿一年。（歐新社）
支持阿富汗神學士政府的民眾，上街慶祝從美國手中取回政權滿一年。（歐新社）

去年8月15日，阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)在未發一槍、未損一卒之下，掠下了首都喀布爾(Kabul)，奪回政權；神學士政府15日歡慶收復政權一周年，許多戰士高舉步槍與旗幟，在喀布爾步行、騎單車或機車參加閱兵遊行，更有一群人在美國前駐阿富汗大使館前高呼「伊斯蘭萬歲」、「美國去死」等口號。

美軍與國際盟友撤出阿富汗一年後，阿富汗的政經與社會情況天翻地覆，經濟崩潰、百業蕭條，掌權的神學士治國無方，阿富汗在國際上遭孤立。

美國撤出阿富汗滿一年，喀布爾大街的橋上仍可見荷槍實彈的戰士駐守戒備。（路透）
美國撤出阿富汗滿一年，喀布爾大街的橋上仍可見荷槍實彈的戰士駐守戒備。（路透）

神學士政府宣布15日為「榮耀日」及復辟政權周年紀念，當局宣布放假一天。

神學士的汗巴克大通訊社(Bakhtar)報導，「在人們支持與神助下，國家迎來大勝利與自由，8月15日標示著伊斯蘭帝國戰勝占領阿富汗的美國及其盟友。」

不少戰士持槍與起義旗幟在喀布爾街頭揮舞示威，神學士副總理哈納菲(Abdul Salam Hanafi)賀喜說道：「舉國攻克喀布爾之日即為終結占領的開端」，稱神學士達成偉大成就。

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)則說：「這是真相戰勝假象之日，拯救阿富汗舉國重獲自由之日。」

然而，蕭條經濟讓數以百萬計阿富汗人陷入貧困與飢餓，外國援助難以救濟；聯合國估計，約半數阿富汗人口、約2500萬人生活困頓；聯合國估計，阿富汗過去這一年來百業蕭條，多達90萬個工作消失。 

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫(Ramiz Alakbarov)示警，除非國際盡快挹注26億元，否則阿富汗將在冬季面臨數以百萬計人恐喪命的「完全災難」。

支持神學士政府的民眾揮舞旗幟上街慶祝美軍撤離阿富汗一周年。(Getty Imag...
支持神學士政府的民眾揮舞旗幟上街慶祝美軍撤離阿富汗一周年。(Getty Images)

阿拉巴洛夫在喀布爾召開記者會表示，聯合國今年盼為該國募得44億元人道援助基金，現僅募得18億元且亟需糧食等其他援助；至少9000萬阿富汗人面臨「糧食不安穩」危機，約3500萬人生活在貧窮環境，660萬人處於飢荒邊緣。

阿拉巴洛夫說，他在許多醫院看見大批營養不良的幼童，若無額外協助，恐撐不過冬季；阿富汗人雖以堅韌及生存能力著稱，但若無外援，賣器官與賣小孩等「錯誤的應對策略」恐再次出現。

阿富汗 神學士 喀布爾

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