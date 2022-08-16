說好的美國簽證呢？7萬名符資格阿富汗人還在苦等

美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。圖為去年飛抵華盛頓杜勒斯機場的家庭。 (Getty Images)

「外交政策」(Foreign Policy)期刊報導，美國從阿富汗 撤軍將近一年，曾經為美軍效力、符合赴美安置資格的7萬多名阿富汗人，迄今仍在苦苦等候美國簽證 ，隨時可能遭到神學士報復。

報導指出，兩名政府官員及一名曾經聽取最新數據簡報的國會助理指出，已向美國提出特別移民 簽證(Special Immigrant Visa，SIV)申請，但迄今卻仍滯留阿富汗境內的阿富汗人約有7萬7200名，其中1萬400人已收到使節團核准(chief of mission approval)，等於在特別移民簽證申請過程中通過重要的第一關。

申請特別移民簽證的阿富汗人通常有家眷同行，因此仍在等候美國簽證的阿富汗民眾人數，可能是政府統計人數的三倍之多，甚至多達30萬人。

美國食言 他們憂遭神學士報復

「外交政策」報導指出，美國從阿富汗撤軍之後一年，等候特別移民簽證的阿富汗民眾人數依舊可觀，代表美國並未說到做到，沒有把曾經在戰爭中協助美軍的阿富汗人安全撤離到美國。拜登政府先前曾說，各種努力持續都在進行中，行動也沒有時間限制。

許多仍在阿富汗境內的特別移民簽證申請人，非常害怕遭到神學士鎖定或殺害。美國撤離之後，神學士對於阿富汗軍人以及曾經協助美軍的阿富汗軍人及百姓擴大報復，施以虐刑或直接殺害。

經過長達20年的阿富汗戰爭，阿富汗首都喀布爾淪陷前的幾周，美國協助大約13萬名阿富汗人安全撤離，但許多人則到現在都還在阿富汗境內等待援助。

兩黨議員提法案 加速難民歸化

來自民主、共和兩黨的聯邦參議員上周在參院提案，法案主旨為讓以臨時身分來美的阿富汗難民能夠申請入籍；法案中也指出，特別移民簽證申請程序應該改善，必須擴大範圍

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)指出，這些難民是曾經與美軍站在一起的民眾，冒著生命危險，也讓家人跟著面臨生命危險，支援美國在阿富汗的行動。」他說，法案內容包括嚴格的背景調查，為阿富汗難民提供機會，在美國重新開創人生。