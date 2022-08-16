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美國倉皇從阿富汗撤出10萬人 當年13名美軍被炸死

記者張聲肇／綜合報導
去年8月14日美軍撤出阿富汗，軍機載著逃離神學士政府的阿富汗人民撤離，但仍遠遠不夠，至今估計還有30萬想離開阿富汗的民眾在等待美國簽證。 (Getty Images)
去年8月14日美軍撤出阿富汗，軍機載著逃離神學士政府的阿富汗人民撤離，但仍遠遠不夠，至今估計還有30萬想離開阿富汗的民眾在等待美國簽證。 (Getty Images)

美國去年倉皇從阿富汗撤軍，紊亂中撤走10萬人，13名美軍在機場被炸死，至今仍是拜登政府痛腳；白宮小心翼翼在一周年來臨之際，慎選紀念言詞，強調軍方的奉獻與犧牲。

特別是因為美國的無人攻擊機，也在去年8月29日大擺烏龍，誤殺十個阿富汗平民，包括七名兒童，由外部獨立專家草擬的2020年2月到2021年8月底「後行動檢討」報告，遭當局退回。

國防部官員說，退回的表面理由是「不夠詳細」，未觸及「我們想要的某些特定事件」，但具體原因官員又不願透露。報告的部分內容是否公布，修訂版何時再「內部審定」，目前都不得而知。

2020年2月，川普政府與神學士集團簽屬協議，美國將逐漸減少駐阿富汗軍隊，拜登下令撤軍行動2021年8月底前完成，肇致美國紊亂撤退、塔利班迅速班師回朝，該報告原擬將整個過程細緻檢討，點出哪些事做對做好，哪些安排出現差錯。

如今初版既遭退回，新版能否就機場爆炸導致美軍傷亡事件，再度根據初版敘述的主軸提出，沒人知道。國防部已更新平民撤離的作業守則，但是有多少是根據喀布爾機場爆炸慘案的教訓而更新，也不得而知。

此外，國會兩黨16人組成的阿富汗20年戰爭總結報告草擬委員會何時開始運作，也因共和黨遲不推出共同主席人選，而懸在一邊。

由於上述諸多「敏感」與「未決」的關係，拜登政府的撤軍滿周年活動，可能著重讓有關官員與軍方人員多談20年來在阿富汗的辛勞與犧牲，少談政策錯誤及令人困窘的行動細節。

阿富汗 拜登 機場

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