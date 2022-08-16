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拜登混亂撤出阿富汗 民調暴跌回不去 與川普互相怪罪

編譯洪毅／綜合15日電
從阿富汗倉皇撤軍，被視為拜登總統任內最大挫敗，也是他的民調掉到5成以下的轉折點。（Getty Images)
從阿富汗倉皇撤軍，被視為拜登總統任內最大挫敗，也是他的民調掉到5成以下的轉折點。（Getty Images)

美軍撤出阿富汗屆滿周年，去年此時的撤軍亂象，是拜登總統支持度的轉捩點：不滿意度自那時起大於滿意度，其萎靡的民調至今仍未恢復；而前總統川普更不忘批評拜登造就的「史上最屈辱」事件，拜登陣營則指責川普才是造成亂局的導火線。

去年阿富汗撤軍期間，無數絕望、想逃離神學士政權的阿富汗人奔向機場，不惜抓著美國軍機起落架試圖逃離，卻從高空跌落而死的畫面，以及造成13名美軍死亡的自殺炸彈攻擊等事件，許多民眾依然歷歷在目。

美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images...
美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images)

前總統柯林頓高級顧問索斯尼克(Doug Sosnik)表示，拜登搞砸阿富汗撤軍削弱他的形象，畢竟在競選時，「有能有為」是他的主打形象之一，但撤軍亂局與此形象完全牴觸。

前國防部官員甘斯(John Gans)則將撤軍阿富汗與豬玀灣事件相提並論，那場推翻卡斯楚政權失敗的行動嚴重打擊當時剛就任總統的甘迺迪的聲望，「所有的總統都會遭遇一些衝擊他幹勁、吸引力、形象之類的事件。」

川普則在15日於Truth Social上撰文，稱阿富汗的「災難」是「美國有史以來最丟臉、最無能、最屈辱的一次事件」；川普還說，美國讓「世界上最好的武器」落入「敵人」手中，價值「超過85億元」，令人「傷痛」。

阿富汗重建特別督察長曾表示，國防部推估，撤軍之後依然留在阿富汗的美軍裝備價值約70億元，許多處於不同階段的待維修狀態，儘管相當數量確實已落入神學士手中。

不過白宮國安會發言人艾德利安·華森(Adrienne Watson)周末時表示，川普對阿富汗撤軍亂局難辭其咎，因為川普政府2020年與神學士政權達成的杜哈協議讓美國處於不利地位。

華森表示，杜哈協議強化神學士勢力，反而削弱與美國為夥伴關係的阿富汗政府，而且該協議中承諾的撤軍期限，僅在拜登就任後幾個月內就要完成，也沒有為撤軍後的相關事宜制定計畫。

華森還說，拜登接手政府後，要面對的環境是川普將成千上萬名神學士武裝勢力從監獄中釋放出來，神學士勢力處於有史以來最強大，而駐阿富汗美軍人數又是史上最少的時候。

美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images...
美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images)

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