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通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」

編譯柯立偉／綜合15日電
個人理財網站WalletHub調查顯示，像阿拉斯加、佛羅里達等傳統以製造業為主的州受通膨打擊的程度遠較加州、夏威夷、紐約等主要以觀光、服務業為主的州更嚴重。(本報資料照照)
個人理財網站WalletHub調查顯示，像阿拉斯加、佛羅里達等傳統以製造業為主的州受通膨打擊的程度遠較加州、夏威夷、紐約等主要以觀光、服務業為主的州更嚴重。(本報資料照照)

過去兩年以來，通貨膨脹率飆升讓許多人都感受到物價上漲的壓力，且這種全面性的影響並未因鄉村或都市而異；不過，個人理財網站WalletHub調查顯示，像阿拉斯加、佛羅里達等傳統以製造業為主的州受通膨打擊的程度遠較加州、夏威夷、紐約等主要以觀光、服務業為主的州更嚴重。

智庫「經濟創新組織」(Economic Innovation Group)指出，通膨以前生活成本較低的州受通膨打擊最嚴重，反而是生活費較高的州，雖然也有通膨現象，但程度明顯較輕微；經濟創新組織說：「農業州或以製造業為經濟主力的州，由於汽油和各式生活必需品占家庭支出的極大比例，因此受通膨影響最顯著；而夏威夷、紐約或加州等地經濟發展主要靠服務業，而服務業尚未完從疫情中恢復，商業活動仍有受限，因此受通膨影響較低。」

勞工部11日公布的經濟數據則指出，7月份衡量通貨膨脹對生產者影響的「生產者價格指數」回跌0.5%，是自2020年4月以來首見的下跌，而消費者端的通貨膨脹率則與6月持平，是25個月以來首件沒有變化的月份，通膨和物價指數等觀察經濟表現的指標似乎雙雙露出回穩的趨勢。

然而，資本投顧公司「高頻經濟」(High Frequency Economics)經濟學家魯貝拉．法洛奇(Rubeela Farooqi)表示，單單以7月的經濟數據就驟下「通膨趨緩」的結論為時太早；她說：「7月份通膨率的減速與生產者價格指數些許回落是朝向正確方向賣出的一步，但是對廠商而言生產成本仍然很高，短期內對消費者端的通膨問題仍不可掉以輕心。」

全美前12大城市的通膨率。（編譯柯立偉／綜合整理）
全美前12大城市的通膨率。（編譯柯立偉／綜合整理）

指數 通貨膨脹 加州

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