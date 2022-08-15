德拉瓦男子駕車撞國會大廈路障 火燒車後對空鳴槍自盡

一男子14日駕車撞上國會大廈外的路障及引發火燒車後，舉槍自殺身亡。（Getty Images）

華府國會大廈再度傳出衝撞事件，一名男子14日凌晨駕車撞上國會大廈外的路障並引發火燒車，而該名男子下車之後還對空鳴槍，並在警方壓制他之前就舉槍自殺身亡，其犯案動機目前仍有待調查。

此事件發生於14日凌晨四時，來自德拉瓦州 的29歲男子約克(Richard A. York III)駕車，撞上位於東國會大廈街(East Capitol Street NE)與第二街口(2nd Street SE)路口的路障，當約克下車之後，烈火吞沒整輛汽車 ，他開始對空鳴槍。

國會警察 局長曼格(Tom Manger)表示，約克在警方要靠近他時開始「不分青紅皂白地」鳴槍，並在警方快要靠近他的時候舉槍自盡；曼格還說，約克的汽車撞上路障後不太可能會引發火燒車，有可能是他自己點燃的。

曼格表示，除約克本人外，此事件沒有造成任何人員傷亡，也無紀錄顯示曾有警察開槍還擊。

曼格表示，約克在德拉瓦州及賓州有住所，有過去十年內的前科紀錄，但目前尚找不出與華府究竟有何瓜葛，「目前還找不到與其動機有關的線索」，「看起來不像是有針對任何國會議員」，與引發火燒車的原因一道，皆有待調查。

目前國會眾參兩院仍屬休會期，約克往國會大廈衝撞的當下，只有極少數的員工仍在大廈內辦公。

去年1月6日國會大廈暴亂事件之後，建築的維安便一直處於緊繃狀態，雪上加霜的是，自川普住家「海湖莊園」(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI)搜查後，執法機構面臨更大威脅，聯邦政府建築遭到暴力攻擊的風險也增加。