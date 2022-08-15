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眾院情報委員會主席：未見任何證據顯示川普解密文件

編譯洪毅／綜合14日電
前總統川普稱被搜索的文件「已經解密」，眾院情報委員會主席謝安達表示，他「沒有看到任何證據」支持此說。（美聯社）
前總統川普稱被搜索的文件「已經解密」，眾院情報委員會主席謝安達表示，他「沒有看到任何證據」支持此說。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)搜查前總統川普住家「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，讓川普是否私藏高度機密文件的疑雲浮現；儘管川普稱這些文件已經解密，但是眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)表示，他「沒有看到任何證據」支持此說。

謝安達14日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問，主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)提問，指總統享有廣泛的解密權限，川普陣營又稱，海湖莊園的文件已全數解密，其程序是否會有相關紀錄等。

對此，謝安達表示，眾院情報委員會將致力於「探討川普任內是否有落實解密程序」，但是目前「沒有證據顯示川普有落實，他們也沒有提供任何證據證明此事。」

川普辦公室13日發布聲明，指川普為了準備好隔天的工作，一直都有將文件從白宮帶到住所的習慣，「他長期以來下達的指示就是，只要他選擇從白宮帶到住所的文件，就被視為是已經解密。」

對此謝安達表示，「首先最重要的就是，前任總統沒有解密文件的權力」，說川普可以在卸任18個月後「追溯性解密」，或是聲稱「任何我帶到住所的文件就已被解密」的說法是「荒唐的」。

謝安達還說，搜索令援引的法規並不限於機密文件，若真的出現「損害國家安全」之情事時，這會是個「大問題」，如果川普團隊曾向執法機構表示他們已轉移事涉國家安全或機密的文件，但實情並非如此時，也會是個「嚴重問題」。

海湖莊園遭搜查後，許多共和黨人抱不平，攻訐司法部及FBI，甚至有主張解散FBI者；對此謝安達說，這些言論已經屬於「具破壞性層次」的「不負責任言行」。

川普 FBI 眾院

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