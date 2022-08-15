住處被搜 川普社媒發文：FBI還我行政特權保護文件

前總統川普13日在自己的社群媒體「Truth」上貼文，要求FBI歸還部分被扣押的物品。（路透）

正身陷私自帶走機密文件爭議的前總統川普 ，13日在自己的社群媒體 「Truth」上貼文，要求聯邦調查局(FBI )歸還被扣押物品中受「律師-客戶保密協定」與總統行政特權保護的文件。

川普的貼文說：「喔！太好了，剛剛得知聯邦調查局從海湖山莊(Mar-a-Lago)突襲行動扣押的文件中，拿走一箱箱受『律師-客戶保密協定』，以及一堆FBI明知受總統行政特權豁免卻仍強行扣押的文件；透過這則貼文，我恭敬地要求聯邦調查局現在立刻歸還，將文件送回海湖山莊。」

據福斯新聞網(Fox News)稱，FBI有告知川普他們所扣押的文件中，被標記A-13、A-14、A-26、A-33、A-43的五個箱子涉及律師-客戶保密協定以及川普行使行政特權時的文件，但同時強調法院核發的搜索票允許他們扣押這些文件；同時根據FBI開具的「扣押財產清冊」，除了上述五箱文件外，FBI共扣押了11箱資料與33件物品。

川普表示，所有的機密文件早就都已經依法移交給相關單位留存，而FBI在海湖山莊扣走的物品，全部都是他在當總統時就已依法解密的文件，根本稱不上機密；此外，部分文件中的資訊受「行政特權」保護，總統可自行決定是否與國會和最高法院分享。

然而，行政特權並非絕對不可侵犯，聯邦最高法院早在水門案的「聯邦政府訴尼克森案」(United States v. Nixon)中裁定，總統不能以行政特權扣留「刑事審判中顯與案情相關」的證據；此次FBI扣押的文件到底是否受行政特權保護，以及這些文件是否因「與刑事案件直接相關」而不受行政特權保護仍有待法院認定。

再者，法學專家指出，即使這些文件確實受「行政特權」保護，也是受「現任總統的行政特權保護」；總統卸任前已獲解密的文件固然沒有機密性，但也不應由卸職總統私自帶走；若未獲總統解密，更應由相關單位持續列管，卸任總統不能以「『我』授權該等文件受行政保護」為由，讓這些資料逸脫國家管制。