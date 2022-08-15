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威脅？川普自宅被搜傳訊司法部長：舉國沸騰 我能降溫

編譯潘勛／綜合14日電
傳前總統川普自宅遭FBI搜索後，派人向司法部長加蘭德傳訊息說，「我能做什麼來降溫？」言下之意是自己一直能放話影響全國。（Getty Images）
傳前總統川普自宅遭FBI搜索後，派人向司法部長加蘭德傳訊息說，「我能做什麼來降溫？」言下之意是自己一直能放話影響全國。（Getty Images）

紐約時報日前報導，前總統川普在自宅海湖莊園遭聯邦調查局(FBI)突擊搜索之後，派人向司法部長加蘭德(Merrick Garland)傳訊息說，「舉國沸騰，我能做什麼來降溫？」言下之意是自己一直能放話影響全國，而且民眾因聯調局的舉動十分憤怒。

「商業內幕」(Business Insider)14日報導，消息人士稱加蘭德11日公開表示，向聯邦法院申請川普宅邸搜索令，是他親自批准的；在加蘭德公開聲明前不久，川普派圈內人去找司法部官員，要官員代川普傳達此一訊息給加蘭德，但訊息有沒傳到，不得而知。

不少人在社群媒體上表示，川普向加蘭德放話，可以詮釋為語帶威脅；無黨派組織「華府公民道德責任」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)研究主任馬奎爾(Robert Maguire)認為，川普訊息顯然暗指自己能夠「煽動暴力火焰」，有威脅之意。

聯調局搜索川普宅邸消息傳出以來，持槍荷武的川普支持者便到亞利桑納州鳳凰城的聯調局辦公室外抗議；一名槍手想侵入俄亥俄州辛辛那提市聯調局大樓，與執法人員駁火後被擊斃。

執法部門消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，聯調局搜索海湖莊園後，對局內幹員的人身威脅件數來到「前所未有」，聯調局正在調查。

川普及其盟友一直對外要求公開搜索令，但事實上川普早已取得搜索令副本，有能力自行公布。

加蘭德聲明翌日，聯邦法官解封搜索令；川普的回應是在否認自己有不法之舉，以及暗示聯調局有栽贜，兩種說法之間來回遊走。

川普是否把政府檔案帶出白宮，不當處理官方文件，相關單位正在調查，聯調局搜索海湖莊園是整個行動的一部分。

川普 司法部 社群媒體

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