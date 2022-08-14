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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

刺殺「魔鬼詩篇」作者魯西迪 兇嫌出庭拒認罪

記者胡玉立／綜合報導
持刀將「魔鬼詩篇」作者魯西迪刺成重傷的馬塔爾被控企圖謀殺罪，13日過堂時他否認控罪。(美聯社)
持刀將「魔鬼詩篇」作者魯西迪刺成重傷的馬塔爾被控企圖謀殺罪，13日過堂時他否認控罪。(美聯社)

刺殺英國作家魯西迪(Salman Rushdie)的24歲兇嫌、新澤西州男子馬塔爾(Hadi Matar)13日下午在紐約州的肖托夸郡法院出庭，檢察官指馬塔爾預謀犯罪，被控二級謀殺未遂和持武器襲擊罪名的馬塔爾，透過公設辯護人提出無罪抗辯。同日，拜登總統在白宮發表聲明譴責對魯西迪的攻擊，承諾聲援魯西迪及所有支持言論自由者，與魯西迪的理想「團結一致」。

檢方指出，魯西迪12日上午在紐約州肖托夸協會準備演講時，被衝上台的兇嫌猛刺了十餘刀，身受重傷，目前仰賴呼吸器。魯西迪經紀人威利(Andrew Wylie)12日傍晚表示，魯西迪接受了數小時手術後，狀況不佳，一隻眼睛可能會失明，肝臟和手臂神經受損。

在法庭上，檢察官指控馬塔爾是有預謀和有針對性的襲擊，馬塔爾乘公車前往演講現場、事先買好入場券參加魯西迪演講。馬塔爾在庭上穿著囚衣戴手銬腳鐐及拖鞋，沒有說話；公設辯護人代他提出無罪抗辯後，馬塔爾未獲保釋，下次出庭訂在19日。

魯西迪1988年出版小說「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)約半年後，遭伊朗領袖向全球發布追殺令，幾十年來始終生活在死亡威脅下。他遇刺消息傳出後，世界各地領袖紛紛譴責暴行。

拜登聲明表示，「魯西迪對人性的洞察、無比的故事感，和他拒絕被恐嚇或保持沉默，在在代表最基本的普世理想。」他指出，「 真相，勇氣，靭性，能夠無懼地分享想法，是任何自由開放社會的基石。今天我們重申對這些美國價值觀的承諾，聲援魯西迪和所有支持言論自由的人。」

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)13日也對魯西迪遭受襲擊表示深感震驚，他聲明指出：「在任何情況下，暴力都不是對他人行使見解和言論自由的回應。」

魯西迪小說「魔鬼詩篇」虛構了先知穆罕默德部分生活，小說情節冒犯了一些穆斯林，認為小說褻瀆神明。刺殺魯西迪的兇嫌馬塔爾生於美國，居住在新澤西州Fairview市；他的父母是從黎巴嫩南部邊境村莊Yaroun移民美國。

拜登 紐約州 檢察官

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