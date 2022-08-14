「魔鬼詩篇」引殺機 伊朗政府緘默 官媒：神聖的報復

對於印度裔英國作家魯西迪(Salman Rushdie)這次遇襲，伊朗 國內的反應頗為複雜，有不少人齊聲叫好，多份強硬派報章更對施襲者表達讚賞，但也有人表示擔憂，而政府的態度是保持冷靜。

魯西迪1988年出版小說「魔鬼詩篇」，引發全球不少穆斯林抨擊內容褻瀆神明，更遭當時的伊朗最高領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)下達追殺令。

首都德黑蘭一名27歲送貨青年高興的說，這就是任何侮辱神聖的人的下場。但也有人擔心伊朗可能會變得更加與世界隔絕，一名37歲教師認為，施襲者是試圖孤立伊朗，與其他國家，甚至與俄羅斯 及中國的關係，會受到負面影響。

伊朗在13日出版的報章，多以魯西迪遇襲作為頭條，首都德黑蘭官方報「世界報」（Keyhan）在頭版宣稱，魯西迪得到了「神聖的報復」，「下一個」輪到前總統川普和前國務卿 龐培歐。

保守派的「呼羅珊」報(Khorasan)，頭版是一張魯西迪躺在擔架的照片，大標題是「撒旦在通往地獄的道路上」。

不過懸賞約400萬美元追殺魯西迪的Khordad基金會，反而出奇的保持緘默，拒絕置評事件，政府也同樣冷靜沒有置評。

伊朗內部的改革派，一直希望從內部慢慢的放開什葉派神權政治，並與西方建立較佳的關係。政府很早時已開始與這個追殺令保持距離。在1998年，時任的外交部長表示，「政府不會提供任何獎勵(追殺魯西迪)，也不支持它。」

一名前伊朗外交官警告，在美國退出伊朗核協議後，伊朗受到制裁，經濟陷於困境，本次事件可能進一步衝擊伊朗。

自伊朗政府態度改變開始，魯西迪慢慢開始重新出現在公共生活及公眾視野中，政府的立場是另一回事，伊朗一些人從未忘記追殺令。

最高領袖的教令雖然可以修改及撤銷，但接續何梅尼擔任伊朗最高領袖的哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在2019年說，宗教裁判令「仍然有效，無法撤回」。