我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

續挺民主黨？喬州亞裔2年前「助翻藍」 如今充滿挫折感

編譯郭宣含／綜合13日電
亞裔參政的腳步不停，許多新人走上政壇。圖為喬治亞州補選州務卿，亞裔的阮碧出線，代表民主黨參選。(美聯社)
亞裔參政的腳步不停，許多新人走上政壇。圖為喬治亞州補選州務卿，亞裔的阮碧出線，代表民主黨參選。(美聯社)

紐約時報報導，美國亞裔先前大幅動員協助喬治亞州於本世紀首度翻藍，但如今他們卻仍擔心公共安全且被認為遭政治領袖忽視，這種挫敗恐懼的情緒將考驗亞裔與民主黨的連結，恐不利民主黨今年的期中選舉。

喬治亞州選民2020年在總統選舉剔除前總統川普，又在決選時選出兩名民主黨參議員，他們在本世紀首次翻藍支持民主黨，這得歸功於亞裔美國人的動員；全國亞裔美國人在2016年選舉投票率大增約40%，為增幅最多的人口統計族群。

亞裔美國人在2020年選舉中，明確拒絕煽動針對亞裔種族仇恨的總統。

紐時指出，儘管如此，喬州等州的民主黨參選人今年卻面臨一群滿心挫折又恐懼的亞裔選民，許多選民和地方領袖表示，這是因為他們至今仍得時時警戒，無法消除對公共安全的焦慮，而且就算亞裔投票率攀升，他們仍覺得遭聯邦政府領袖忽略。

亞裔美國人警告，還有太多民主黨人把亞裔選民放在次要重要地位，另一方面，雖然共和黨人偶爾會提到亞裔族群重視的教育和犯罪議題，但仍持續宣揚對亞裔社群不甚友善的政策。

川普在新冠疫情初期的言論使亞裔至今仍面臨種族歧視的騷擾與暴力，亞裔選民因此格外擔心寬鬆槍枝法與犯罪議題。

今年喬州選舉將成為民主黨與亞裔選民連結的考驗，民主黨在許多關鍵選戰中提名多位亞裔候選人，包括由越南裔州眾議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)競選州務卿。

共和黨也積極提名多位亞裔候選人，共和黨金主施壓喬州州長坎普(Brian Kemp)和其他共和黨人，要求努力吸引南亞裔選民，而且有跡象顯示，坎普的努力今年開始見到成果。

全國民主黨民調機構今夏焦點團體訪談發現，亞裔選民認為，相較於他們，民主黨更常優先考慮其他種族或性別認同選民，這讓他們感到沮喪。

不過年度大規模的「亞裔美國選民調查」(AAVS)於7月發現，亞裔美國人傾向支持民主黨國會候選人，54%亞裔選民相信民主黨更能處理槍枝、環保與種族議題，27%選民在這些議題更信任共和黨，不過兩黨在經濟議題上的信任度則不相上下。

兩年前大選，亞裔為民主黨出力不少，今年期中選舉，亞裔會不會繼續支持，引起關注。(...
兩年前大選，亞裔為民主黨出力不少，今年期中選舉，亞裔會不會繼續支持，引起關注。(美聯社)

亞裔 民主黨 共和黨

上一則

海湖莊園「搜索令」解封 引用3項刑法法條

下一則

刺殺「魔鬼詩篇」作者魯西迪 兇嫌出庭拒認罪

延伸閱讀

亞裔續挺民主黨？2年前助喬州翻藍 仍遭政治領袖忽視

亞裔續挺民主黨？2年前助喬州翻藍 仍遭政治領袖忽視
不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離

不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離
FBI突襲川普 華郵分析「3個理由」不利民主黨選情

FBI突襲川普 華郵分析「3個理由」不利民主黨選情
喬州燃料稅停徵延至9月12日 民主黨批製造選舉熱度

喬州燃料稅停徵延至9月12日 民主黨批製造選舉熱度

熱門新聞

前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生