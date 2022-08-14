亞裔LGBTQ站出來 競選公職人數 4年倍增

亞裔走上街頭發聲，對抗社會上對亞裔的仇視氣氛。(美聯社)

印度裔的嘉娜妮(Janani Ramachandran)今年競選加州奧克蘭市(Oakland)市議員，如果成功，她除了將是屋崙市議會的首位南亞裔 成員外，還將成為屋崙市的第一個同性、雙性與跨性別(LGBTQ )市議員。

30歲的嘉娜妮說，她在南亞裔和LGBTQ兩個群體中都很難找到自我，LGBTQ群體中沒人像她這樣的南亞裔，南亞裔又鮮少有人是LGBTQ，因此她在兩者中間都感覺不適，一直生活在兩個不同世界的交叉點，她希望競選市議員能夠帶來改變。

嘉娜妮的競選反映出美國政治的人口變化，自2018年以來，競選公職的亞裔LGBTQ增多逾一倍，今年比以往任何時候都多。支持LGBTQ從政的勝利基金會的資料顯示，2018年全國參選公職的亞裔LGBTQ只有20人，2020年略增至23人，今年猛增到41人。

勝利基金會發言人藤井(Albert Fujii)說：「過去幾年，反亞裔仇恨與反LGBTQ仇恨相互疊加，給我們帶來嚴峻挑戰。隨著亞裔和LGBTQ環境的改變，亞裔LGBTQ群體的參政人數大增。儘管我們已經走了很遠，但亞裔LGBTQ的代表性仍有很大差距。」

36歲的韓裔朴山姆(Sam Park)是第一個公開同性戀 身分的喬治亞州議會成員，他在亞特蘭大上小學時是唯一的亞裔，表示「我曾擔憂以同性戀的身分參選，尤其還是南方的亞裔同性戀，是出身卑微的移民之子，從政似乎遙不可及。」

朴山姆說，喬州多年來不斷出現歧視和污名化LGBTQ的立法，即使在他自己家，也有許多對LGBTQ的保守觀念，「南方是保守派土壤，韓國家庭更保守，我又是在傳統的南方浸信教會長大，因此成為同性戀就是大逆不道，要下地獄。」

如今連任競選，朴山姆感到與他2016年首次參選的情境完全不同，「2016年的州議會只我一個亞裔，現在有五、六個，亞裔參政在崛起。」

朴山姆說，他從青少年到20多歲時，一直在自己的韓裔和同性戀身份之間轉換。如今作為社區領袖，韓裔和同性戀的雙重身分都與他的工作無縫銜接，他擔任州眾議員期間的大部分時間是抗爭反亞裔仇恨，無論是反亞裔言論還是行動。他說：「我們看到川普和共和黨人的仇外情緒與種族主義，他們試圖將亞裔當成美國史上最嚴重的公共衛生危機的替罪羊，我們從中感到了亞裔參政的重要性。」

嘉娜妮作為公開的南亞裔LGBTQ女性，表示很少人理解她的特殊經歷，很多人認為南亞裔LGBTQ是個不存在的概念。

嘉娜妮在美國和印度都生活過，表示「印度的班加羅爾(Bangalore)有許多問題與奧克蘭市一樣，從奢華、可負擔住房、污染、基礎設施到貪腐。」她小時候見到母親害怕與警察打交道，她自己親身體驗到作為成功女人受到他人嫉妒的經歷，她去年競選州眾議會席位時被許多人勸阻。但嘉娜妮表示，她的州眾議員競選歷程比想像得要成功，她一路殺進最終對決，但遺憾輸給了米婭·邦塔(Mia Bonta)。

如今面對新的市議員競選，嘉娜妮表示她可能創造許多個第一，但意義最大之處是任何人都可競選公職的文化轉變。她說：「我清楚記得，一年前許多人勸我不要選。現在我想說一切都在變化，選民已準備好迎接新事物，如果我們說要支持LGBTQ領袖、亞太裔領袖和女性領袖，我們的社區就必須挺身而出。」