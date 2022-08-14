裴洛西拚連任？傳屬意女兒接棒

眾院議長裴洛西是否競選連任尚不明朗，圖為今年2月她出席舊金山郵局活動。(Getty Images)

國會眾院 議長裴洛西 2018年曾承諾2022年是她擔任議長的最後一年，但今年1月，她宣布會爭取在眾院多留兩年。兩個裁然相反的聲明，讓外界有如霧裡看花。

後裴洛西時代會令人難以預測，若然她真的是連任成功，而民主黨 繼續控制眾院，那她會繼續擔任議長嗎？如果共和黨掌控眾院，她會成為少數派領袖嗎？以她的作風，會願意降級為後座議員嗎？

82歲的裴洛西，自去年11月開始一直避免討論未來的計畫，也拒絕接受任何採訪。然而在其舊金山選區背後，不少人都在私下討論這個政治話題。

潛在的候選人、勞工領袖、政治戰略家、捐助者以及活動家，都紛紛忙著策畫接棒大計，當然是在暗中展開，以避免觸怒這位老女人。舊金山一位民主黨活動者形容，這是一場沒有命名的競選運動。

在接受採訪時，有十多位民主黨人表示，當地民主黨人已為裴洛西退下來作好準備，也就是說，一旦她不幹了，就會在150天內舉行黨內特別選舉，考慮到舊金山的政治情況，當選者相當於終身任命為國會議員。

目前有一個陰謀論說法，就是裴洛西始終不明確態度，緣於她屬意現年56歲的女兒姬絲汀‧裴洛西(Christine Pelosi)來接棒。姬絲汀是民主黨內的活動家及民主黨全國委員會執行委員會委員，擔任母親的顧問，寫了一本關於母親的書，經常陪同她去當地的工會大廳，演講和遊行。她在推特用帳號@sfpelosi發表自己的觀點，乍看似乎是裴洛西本人的。

前舊金山市長布朗(Willie Brown)受訪時認為，目前開始競逐裴洛西空缺的人顯然是過於聰明及為時過早，他推測裴洛西最終會讓女兒成為候選人。

他說，若然裴洛西退下來，姬絲汀將是一個強大的候選人，母親會讓她成為一個強大的候選人。

不過很少人會期望裴洛西在11月期中選舉前會公開其意向，即使是她的朋友及盟友，都想姬絲汀是否做好了接捧準備。

對此有民主黨的主要捐助者表示，寧願看到姬絲汀從州一級而不是直接從國會開始參政。