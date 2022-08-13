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民主黨力促 眾院通過降通膨法案 可加速推動清潔能源

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院12日表決通過對抗氣候變遷與健保改革旗艦法案，其中包括國會針對降低碳排放量做出有史以來最大手筆的投資。(路透)
國會眾院12日表決通過對抗氣候變遷與健保改革旗艦法案，其中包括國會針對降低碳排放量做出有史以來最大手筆的投資。(路透)

國會眾院12日以220票對207票，表決通過對抗氣候變遷與健保改革旗艦法案，讓施政滿意度長期低迷的拜登總統在期中選舉之前獲得重大勝利，民主黨也期盼這項成果能夠保住國會多數席次。

法案表決結果反映壁壘分明的兩黨態勢，沒有任何共和黨籍眾議員投下贊成票。若與拜登及民主黨去年初推出的法案內容相比，如今拍板定案的最終版本，法案規模已瘦身許多，刪除了幾項目標遠大的環保政策及社會福利計畫。

法案重點項目包括未來10年政府將投注3750億元，鼓勵產業及消費者從碳排放能源轉為使用潔淨能源，其中有40億預算將協助美國西部對抗嚴重旱災。

政府支出、抵稅、貸款等項目將讓太陽能板等科技獲得提升，消費者也能增進家庭能源效率。使用煤炭、天然氣的發電廠將獲得降低排放量的設備，另外還有針對農場、港口及低收入社區的空氣污染控制方案。

對於法案終於過關，民主黨仍欣然宣布勝利，因為這套法案包括國會針對降低碳排放量做出有史以來最大手筆的投資，另外還有控制處方藥物開銷、對大型企業加稅；民主黨同時希望讓選民看到，雖然華府政局經常陷入僵局，但民主黨有能力克服難關，端出牛肉。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「今天是值得慶祝的日子，我們在這一天為了充滿動能的施政計畫，邁出了重要一步。」她說，法案內容非常符合目前需求，「可以讓美國家庭欣欣向榮，讓地球得以生存」。

共和黨則批評法案根本是自由派大做白日夢的燒錢計畫大雜燴，將導致稅務負擔變重、百姓生活開銷增加。法案7日在參院表決時，共和黨同樣一致反對，兩黨各占50席的情況下，副總統賀錦麗最後投下關鍵一票，讓法案以51票對50票結果過關。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說：「與歷史上任何時期的國會多數黨相比，如今的民主黨更沉迷於花別人的錢，不管我們做為一個國家，是否真的有能力負擔。」他指出：「我幾乎可以從他們的眼神裡看到歡樂。」

國會眾院12日表決通過對抗氣候變遷與健保改革旗艦法案。圖為眾院議長波洛西滿面笑容...
國會眾院12日表決通過對抗氣候變遷與健保改革旗艦法案。圖為眾院議長波洛西滿面笑容地慶祝民主黨的勝利。（美聯社）

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