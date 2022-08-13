推進減碳 國有土地煤炭禁售政策恢復

聯邦地區法官莫里斯12日恢復禁止銷售國有土地上煤炭的命令。圖為內華達州一家礦場。(路透)

蒙大拿州 聯邦地區法官莫里斯(Brian Morris)12日恢復禁止銷售國有土地上煤炭的命令，這項禁令是在歐巴馬時代實施，但川普上台後將之撤銷；禁令的恢復被視為拜登 在減少碳排放方面推進了一步，但煤炭業已聲言提出上訴。

根據裁決，各級政府官員在聯邦土地上銷售煤炭之前，必須展開新的環境評估。

美國目前每年生產的煤炭，近一半是由私營公司在租賃的聯邦土地上開採，產區主要是在懷俄明、蒙大拿及科羅拉多等西部州，去年的產量約為2億6000萬噸。

燃煤發電仍然是美國溫室氣體排放的主要來源之一，即使在過去十年，許多發電廠因為環境污染或經濟原因而關閉，但碳排放主要來源的情況並未改變。

聯邦地質調查局2018年報告指出，從聯邦土地上開採及燃燒化石燃料，每年產生相當於14億噸(13億公噸)的溫室氣體二氧化碳，相當於美國碳排放總量的四分之一。

因此，即使對煤炭的需求已急劇萎縮，聯邦近年也幾乎沒有租賃煤碳土地，但環保組織仍然要求恢復有關禁令。

根據政府資料，透過收取特許權費用及其他涉及煤炭的費用，2021年為聯邦及相關州政府帶來約4億元進帳，同時製造了數千個工作，故此煤炭行業、國會共和黨人以及產煤州的政府官員均全力阻止恢復禁令。

拜登入主白宮的第一周，就簽署命令暫停租賃聯邦土地供開採石油及天然氣，儘管後來遭到聯邦法官阻止，但環保組織依然向他施壓，要求對煤炭也採取類似行動。

拜登政府去年開始評估在聯邦土地開採煤礦會對氣候造成什麼傷害，但環境保護律師哈爾賓(Jenny Harbine)認為，這個審查根本作用不大，反而莫里斯法官的裁決，讓拜登政府有機會兌現承諾，認真應對氣候危機。

內政部 發言人表示，內政部官員正在研究有關裁決。

全國礦業協會主席諾蘭(Rich Nolan)對裁決表示失望之餘，聲言會提出上訴；懷俄明和蒙大拿州政府官員也齊聲反對恢復禁令。