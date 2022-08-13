穩定供電 加州唯一核電廠擬再用5-10年

加州州長紐森12日提案讓加州最後一座核電廠「魔鬼谷核電廠」延長運作5到10年，以維持電力穩定供應。(美聯社)

加州民主黨 籍州長紐森 (Gavin Newsom)12日提案，讓加州最後一座核電廠「魔鬼谷核電廠」(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)延長運作五到十年，以維持電力穩定供應。

「魔鬼谷核電廠」原定於2025年關閉，批評人士警告延長營運將破壞加州環保。

紐森的提案包括提供太平洋瓦斯與電力公司(PG&E)高達14億元有可能免除的貸款，並要求加州相關機構盡快做好準備，讓核反應爐繼續運作。

「魔鬼谷核電廠」生產加州9%的電力，新提案稱隨著氣候變遷加重能源供應的負擔，延長核電廠運作對於「確保全州能源系統的可靠性至關重要」。

2016年環保人士、核電廠員工工會與公用事業公司各方達成協議，於2025年關閉核電廠；這項協議同時獲得加州公共事業監管機關、州議會，以及當時的民主黨籍州長布朗(Jerry Brown)的支持；環保團體稱紐森的提案等同對2016年協定的「危險」背叛。

自然資源保護委員會(NRDC)成員卡瓦納(Ralph Cavanagh)指出，這項提案將為環境法規提供全面豁免，包括「加州環境品質法案」(California Environmental Quality Act)，他表示草案擬議人對加州能源政策或歷史並不了解。

而紐森顯然希望避免2020年8月的事件再度重演，當時創紀錄的熱浪使空調用電量激增，導致加州的電網超過負荷，連續兩晚輪流斷電，影響數十萬住戶與商業活動。

紐森政府正在推動擴大綠色能源，目標是在2030年以前將排放量減少為1990年水平的40%；核能與化石燃料不同，不會產生碳汙染，但會留下具放射性的廢棄物。

民主黨籍州參議員萊爾德(John Laird)對紐森的提案提出疑問，稱若要延長核電廠運行，「誰來負擔費用？如何才能公平？」另外他還提到在核電廠附近發現更多的地震斷層，且核電廠從未完全完成因應地震的升級工作，他也對此安全問題是否能夠確實解決打上問號。

加州州議會只有不到三周時間決定是否批准新提案，州議會會期將於8月31日結束。