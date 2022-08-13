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新法獎勵捨棄煤礦 綠能產業有望生根西維吉尼亞州

編譯洪毅／綜合12日電
對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業「煤礦」，圖為今年4月9日該州居民抗議民主黨籍聯邦參議員曼欽阻擋對抗氣候變遷法案通過。(路透)
對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業「煤礦」，圖為今年4月9日該州居民抗議民主黨籍聯邦參議員曼欽阻擋對抗氣候變遷法案通過。(路透)

來自西維吉尼亞州的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)曾是對抗氣候變遷法案的最大阻力；西維州人均生產總值居全國末尾，發電依然高度仰賴已成夕陽產業的煤礦，不過法案通過後，綠能產業可望在西維州生根，情景或有煥然一新的可能性。

民主黨籍的曼欽屬於西維吉尼亞州的「特例」，該州除曼欽外的國會眾參議員、州長黨籍及州議會多數黨均為共和黨，當中多數人擔憂，對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業：煤礦。

91%的發電量來自煤礦的西維吉尼亞州，其煤礦產業正在步入黃昏：2010年時，美國45%的發電來自煤礦，到去年剩下19%；1948年時，西維州14萬6000人從事煤礦相關的工作，到去年剩下1萬1000人。

如今的西維州，人均生產總值位列全國倒數三名之內；如穆迪(Moody's)研究團隊等學者認為，對抗氣候變遷法案還將進一步激勵業者關閉煤礦產業設施。

但另一方面，法案也有可能為西維吉尼亞州帶來更多投資機會，而且其實在參院通過法案前，州議會就已通過鼓勵投資清潔能源的法案。

例如GreenPower宣布，將在西維吉尼亞州南查爾斯頓(South Charleston)興建工廠，生產電動校車及其電池，預估可為當地帶來200個工作機會；太陽能業者Solar Holler將在廢棄的礦場間，架起一片又一片的太陽能板。

西維吉尼亞州眾議會民主黨籍議員漢森(Evan Hansen)表示，目前西維州的太陽能發電只夠1300戶家庭使用，但西維州當前的太陽能發展項目若完成，發電量會是目前的400倍。

西維吉尼亞州的政治環與煤礦之間的關係千絲萬縷，鮮少有與煤礦業者無往來關係者，曼欽也不例外；在這樣的背景下，西維州至少到2040年前，都不會放棄煤礦產業，儘管如今煤礦的發電成本已不再低廉，且可能削弱法案所預期的效果。

漢森說：「許多好事情正在西維州出現，雖然相對於全國是慢了些。」

對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業「煤礦」。圖為該州一家煤礦外的宿舍。...
對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業「煤礦」。圖為該州一家煤礦外的宿舍。(路透)

西維吉尼亞州 維州 曼欽

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