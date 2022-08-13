新法獎勵捨棄煤礦 綠能產業有望生根西維吉尼亞州
來自西維吉尼亞州的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)曾是對抗氣候變遷法案的最大阻力；西維州人均生產總值居全國末尾，發電依然高度仰賴已成夕陽產業的煤礦，不過法案通過後，綠能產業可望在西維州生根，情景或有煥然一新的可能性。
民主黨籍的曼欽屬於西維吉尼亞州的「特例」，該州除曼欽外的國會眾參議員、州長黨籍及州議會多數黨均為共和黨，當中多數人擔憂，對抗氣候變遷法案將進一步扼殺西維州的支柱產業：煤礦。
91%的發電量來自煤礦的西維吉尼亞州，其煤礦產業正在步入黃昏：2010年時，美國45%的發電來自煤礦，到去年剩下19%；1948年時，西維州14萬6000人從事煤礦相關的工作，到去年剩下1萬1000人。
如今的西維州，人均生產總值位列全國倒數三名之內；如穆迪(Moody's)研究團隊等學者認為，對抗氣候變遷法案還將進一步激勵業者關閉煤礦產業設施。
但另一方面，法案也有可能為西維吉尼亞州帶來更多投資機會，而且其實在參院通過法案前，州議會就已通過鼓勵投資清潔能源的法案。
例如GreenPower宣布，將在西維吉尼亞州南查爾斯頓(South Charleston)興建工廠，生產電動校車及其電池，預估可為當地帶來200個工作機會；太陽能業者Solar Holler將在廢棄的礦場間，架起一片又一片的太陽能板。
西維吉尼亞州眾議會民主黨籍議員漢森(Evan Hansen)表示，目前西維州的太陽能發電只夠1300戶家庭使用，但西維州當前的太陽能發展項目若完成，發電量會是目前的400倍。
西維吉尼亞州的政治環與煤礦之間的關係千絲萬縷，鮮少有與煤礦業者無往來關係者，曼欽也不例外；在這樣的背景下，西維州至少到2040年前，都不會放棄煤礦產業，儘管如今煤礦的發電成本已不再低廉，且可能削弱法案所預期的效果。
漢森說：「許多好事情正在西維州出現，雖然相對於全國是慢了些。」
上一則
穩定供電 加州唯一核電廠擬再用5-10年
下一則
FB留言