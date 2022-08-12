稅率低、溫暖氣候 年薪20萬家庭紛遷往佛州

個人理財協助網站SmartAsset分析2019、2020年的遷移模式的結果顯示，自新冠疫情爆發以來，受到較低的稅率、溫暖氣候等因素吸引，加上許多人於疫情期間退休，高收入家庭紛紛遷入「陽光帶」(Sun Belt)，其中佛羅里達州以顯著差距領先各州。

這項調查以年收入20萬以上家庭的淨遷移率為標準，為全國50州及華盛頓特區排名；調查結果顯示，最多高收入家庭遷入的前十州中，共有九州位於「陽光帶」，包括排名前六州，佛州 位居第一。

SmartAsset的分析報告將陽光帶定義為橫跨東南部至西南部的廣大地理區域。

SmartAsset審查調整後總收入20萬以上的家庭，並比對2019年納稅申報單與2020年納稅申報單的地點，再依照高收入家庭的淨遷入率為各州排名。

排名前十與各州遷入的高收入家庭資料顯示，佛羅里達州以2萬263戶居首，其次是德州 的5356戶；之後依序為亞利桑納州(5268戶)、北卡羅來納州(4713戶)、南卡羅來納州(3967戶)、田納西州 (2743戶)、科羅拉多州(2624戶)、內華達州(2331戶)、愛達荷州(2055戶)，以及猶他州(1503戶)。

佛州是目前最受歡迎的移居選擇，遷入佛州的高收入家庭數目是第二名德州的近四倍；前十榜單上的佛州、德州、田納西州、內華達州不徵州所得稅。

全國遷出率最高的分別是加州與紐約州，各有近2萬戶高收入家庭遷出，是遷出第三高的伊利諾伊州的兩倍多。

值得注意的是，遷出率最高的幾州，其年收入20萬以上的家庭比例仍高於平均；遷出率最高的前十州，高收入家庭平均占比為8.79%，然而全國納稅人的高收入家庭平均占比僅6.82%。

此外，雖然這些州的生活成本高，但收入中位數通常也高於陽光帶各州。