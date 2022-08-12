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油價跌破4元 消費者鬆口氣 拜登推文：我們不會再讓它升上去

記者張大仁／綜合報導
汽油價格在五個多月以來首次跌落4元大關。(路透)
汽油價格在五個多月以來首次跌落4元大關。(路透)

美國汽油價格在五個多月以來11日首次跌至四元大關之下，這對於正為許多生活必需品的高價而苦苦掙扎的消費者來說是個好消息。

美國汽車協會(AAA)表示，一加侖普通汽油全美平均價格為3.99元；過去一周價格下跌15分，上月則下跌68分。

購物軟體GasBuddy前一日的報告則表示，全美汽油價格平均水平已降至3.98元。

汽油、機票和服裝價格的下跌讓消費者鬆了一口氣，即使通膨仍接近40年來的最高水平。

隨著經濟從疫情的最初衝擊中復甦，油價自2020年中開始上漲，當美國和盟國因俄羅斯對烏克蘭的戰爭宣布對俄羅斯石油實施制裁後，油價再次上漲。

然而，最近由於對全球經濟成長放緩的擔憂，油價下跌。美國指標西德州中質原油(WTI)最近從6月的每桶120元以上跌至每桶近90元。

高昂的價格也可能導致美國駕駛人減少開車出門，在夏初一度接近2021年水平後，8月初的汽油需求較去年同期下降3.3%。

汽油價格也可能是今年11月期中選舉的關鍵議題。共和黨一直抨擊拜登總統是高油價的始作俑者，因他取消一條輸油管的興建許可，並暫停出租聯邦土地供油氣開發之用。

拜登上周末推文指出，擁有兩輛車的家庭因油價自6月中的高點下滑，目前每月可省下100元，「已有喘息空間，我們不會再讓它升上去。」

他也直接槓上石油企業，指控它們在享有高額獲利的同時未盡全力生產汽油。他在6月時表示，「艾克森美孚今年賺的錢比上帝還多。」

艾克森美孚則表示已提高產量，雪佛龍CEO則指拜登只是想醜化能源業。

自3月初以來，全美平均汽油價格從未低於四元；AAA表示，最高價格出現在6月14日的每加侖5.02元；然後在6月底前緩慢下降，之後開始更迅速地下降。

加州和夏威夷州的駕車者仍需支付5元以上，而美西其他州的費用也接近這一水平。最便宜的汽油在德州以及南部和中西部的其他幾個州。

一年前，全美平均汽油價格約為每加侖3.2元。

油價 拜登 石油

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