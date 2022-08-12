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錢不夠花 36%民眾動用儲蓄617元 背負卡債者 創20年新高

編譯周芳苑／綜合11日電
通膨嚴重，36%受訪者今年上半年平均動用儲蓄617元。(Getty Images)
通膨嚴重，36%受訪者今年上半年平均動用儲蓄617元。(Getty Images)

通膨下物價大漲，紐約人壽(New York Life)最近的財富調查Wealth Watch顯示，全美超過三分之一成人不得不動用儲蓄度日。

36%受訪成人表示，今年上半年平均動用儲蓄617元；聖路易斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)另一份調查顯示，同一期間內，全美個人儲蓄率下降，6月降至5.1%，遠低於2021年12月的8.7%。

依年齡層分，1965至1980年出生的X世代動用儲蓄金額最大，平均644元。

通貨膨脹率持續蠶食消費者預算，但似有舒緩跡象。勞工部10日公布的數據顯示，7月全美消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲8.5%，年漲幅小於6月的9.1%。

物價上揚，薪資卻未等幅增加。最近數據顯示，7月全美平均時薪較去年同期增加5.2%，薪資增幅已被通貨膨漲蠶食殆盡。

聯準會為遏制通貨膨脹，不久前連續第二度一口氣升息三碼(0.75個百分點)；一般預料，聯準會9月開會時將再升息。

專家表示，開始動用儲蓄的人該仔細檢視收入與支出；紐約財富管理業者Bone Fide Wealth總裁博內巴思(Douglas Boneparth)說，最理想的解決之道是增加收入，大有幫助；假如增加收入並非可行方案，務必減少支出，力求節約。

博內巴思建議認真回頭檢視3到6月內的開支，很多人可能不曾這麼做；藉由檢視，釐清哪些支出該保留、哪些可捨去。

博內巴思說，動用儲蓄支應生活開支並不理想，但總比舉債好。

許多消費者則背負信用卡債；根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)，全美第二季卡債餘額總計增至8900億元，比去年同期增加 13%，創20多年來最大年增幅。

儲蓄 通貨膨脹 聯準會

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