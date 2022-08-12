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失蹤兩個月狗狗 500呎深洞穴找到

編譯徐薏茹／綜合11日電

一名洞穴探險者日前在密蘇里州洞穴探險時，意外發現一隻奄奄一息的混種貴賓犬，牠躺在地下500呎深的洞穴深處，正是附近居民失蹤近兩個月的愛犬。

小狗相當瘦弱，毛髮髒亂，在冰冷的岩石上蜷縮成一團，虛弱到無法搖尾巴或發出叫聲。

這名探險者基恩(Gerry Keene)表示小狗因過於虛弱無法走動，難以單靠探險團隊的力量救出，他拍照後隨即出洞穴向緊急救難人員求助。

救難人員抵達現場的同時，恰好在附近的洞穴探險愛好人士海利(Rick Haley)聽聞此事後自願前往協助救援行動，他最近正為「洞穴研究基金會」(Cave Research Foundation)調查2000呎深的「湯姆摩爾洞穴」(Tom Moore Cave)系統通道。

海利表示：「我們如果不將牠救出，牠就會死在洞穴裡。救援行動會是一次艱難的垂直攀登，但我們準備好了。」

基恩向附近居民出示照片，一人認出是當地居民飼養的混種貴賓犬Abby，牠在6月9日失蹤。

他們花費約15分鐘重新找到Abby，將牠裝進行李袋，花了一小時多才將牠帶回地面，「牠極度虛弱，因為沒有進食所以非常消瘦。」海利指出Abby困在洞穴期間全靠喝水維生。

出洞穴後，Abby的主人博納特(Jeff Bohnert)衝上前迎接牠，小心謹慎地帶牠回家，事後得知Abby在500呎深的洞穴內被發現時大吃一驚，「我對他還活著感到非常驚訝」，洞穴離他家約兩哩遠。

Abby失蹤當天與他們的另一隻愛犬Summer如往常般一起在鄉下玩耍，但只有Summer回家，博納特發出協尋啟示，但仍毫無音訊，所幸最後被基恩一行人發現救出。Abby現在已能稍微走動，對於熱心救出愛犬的基恩與海利，他深表感激。

密蘇里州

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