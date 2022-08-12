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少棒球員被投手觸身球擊中 還擁抱安慰對方別哭 贏得全場掌聲

編譯陳韻涵／綜合11日電
美國少棒比賽中，德州來的投手謝爾頓(左)投球擊中奧克拉荷馬州打者賈維士(右)的頭部；賈維士看到投手低頭啜泣，走向前擁抱他，獲得全場觀眾鼓掌歡呼。(美聯社)
美國少棒比賽中，德州來的投手謝爾頓(左)投球擊中奧克拉荷馬州打者賈維士(右)的頭部；賈維士看到投手低頭啜泣，走向前擁抱他，獲得全場觀眾鼓掌歡呼。(美聯社)

美國少棒聯盟(LLB)西南區冠軍賽9日在德州舉行，德州東部隊投手謝爾頓(Kaiden Shelton)投球擊中奧克拉荷馬州杜爾沙隊打者賈維士(Isaiah Jarvis)的頭部；賈維士未動怒且走向投手丘，擁抱低頭啜泣的謝爾頓，展現上乘的運動精神。

謝爾頓在這場比賽一局下半投出觸身球，賈維士抱頭倒地後，裁判與醫護立刻上前關切，確認無大礙後，他起身走向一壘；但賈維士發現，投手情緒激動、低頭啜泣，賈維士扔下頭盔走向投手丘，敞開雙臂擁抱謝爾頓，獲得全場觀眾鼓掌歡呼。

賈維士賽後回顧當時情況說：「我當時很害怕。」

賈維士自述長大後盼能「盡量打棒球打到最高階」，擔心腦震盪可能無法再上場比賽；但幾分鐘後，賈維士看見謝爾頓在投手丘上啜泣，遂決定上前安慰他。

賈維士說：「我看到他在那邊情緒激動且對我感到抱歉，我看他這樣，只是想像耶穌一樣，安慰他，讓他知道我沒事並確定他也沒事。」

轉播開場賽事的體育頻道ESPN拍下賈維士安慰謝爾頓並協助他平復心情的一幕，賈維士告訴謝爾頓說：「嘿，你做得很棒。」

謝爾頓賽後表示，賈維士的擁抱「在那個當下，讓我感覺好很多」；謝爾頓說，賈維士告訴他「儘管投球，深呼吸」。

德州東部隊最終以九比四獲勝，但兩位球員都感覺不錯，他們在場上的表現受到觀眾席上的家長肯定，也獲得各界讚賞，肯定他們展現運動家精神。

賈維士笑著說：「我知道我引起關注，賽後隊友家人紛紛表示，『你現在紅了』，但我當時不認為會這樣。」

即將升七年級的賈維士感謝父母教導他運動家精神的重要性，他的父親是大學棒球校隊教練。他說：「父親總是教隊員要為他人著想，並以你想被對待的方式待人，我慶幸能實踐此道理。」

德州 奧克拉荷馬州

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